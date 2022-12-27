位於高雄市的高苑科技大學董事會不捐資爭論了近10個月，導致學校被教育部列入專案輔導，還積欠教職員半年的薪水。學校的自救會日前已經找到3億元資金入帳。校方希望透過教育部的輔導，能讓學校盡快步上正軌，重新出發。

校方27日表示，第11屆111年度2月份全體更新的15位董事，在9月前有7位辭職，11月又有包括董事長在內的4位董事辭職；最後4位董事在12月16日高雄橋頭地方法院開庭時，全部辭去董事職務。

由於15位董事已經陸續辭職，學校董事會現在只剩下教育部派任的3位公益董事，不符合私立學校法需要7位董事以上的規定，將由教育部通過私校諮詢委員會之後，報請法院選任臨時董事補足數量，繼續維持學校的運作。

教育部技職司副司長柯今尉於12月21日下午透過視訊方式與高苑開會，高苑科大自救會代表、校方人員出席。柯今尉表達教育部的立場與態度，並詳細說明學校未來組成臨時董事會之後，如何做重組以及引進資金的程序，期待高苑科大可以重新啟動。

如今，該校已經有外部資金要挹注該校，在橋頭地院裁定後，臨時董事會未來運作將分3階段改選董事並於近期挹注3億資金，達成解除專案輔導學校，讓學校步上正軌。

高苑科大董事會欠薪教育部