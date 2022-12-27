2024年入伍訓練改為8週的課目規畫。國防部提供

拍板兵役延長一年！「實、量、新」三面向強化役男訓練 國防部曝「課程差異對照表」

國防部宣布2024年起將強化義務役1年役期訓練，國防部副部長柏鴻輝說，強化義務役訓練是提升戰力關鍵，將透過部隊遴選分發及精實訓練內涵，奠定防衛戰力基礎。以實戰為核心：近戰格鬥、各種姿勢實彈射擊、戰災／天災搶救等。

他說，入伍訓練5週改為8週，包括健康管理、運動科學、實戰求生、戰術行軍等課目；部隊訓練8週改為44週，這44週包含「駐地訓練18週」、「專精訓練7週」、「基地訓練13週」及「聯合演訓6週」。「駐地訓練」為在所駐營區實施職務所需訓練；「專精訓練」則依不同兵科進階訓練；「基地訓練」則是依例如步兵、砲兵等不同兵科，實施綜合專業訓練，使其具備作戰與聯合演習能力；最後的「聯合演訓」則是執行防衛作戰計畫演練，參與漢光、民安等演習。

此外，有關役男新增訓練課目，柏鴻輝強調，役男就職務所需軍事專業，結合現代化科技，學習新型裝備操作，如紅隼火箭彈，刺針、標槍飛彈及無人機等：並運用各式訓練模擬器、雷射接戰系統等實施多元模組化訓練提升整體訓練效益。