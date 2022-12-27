新竹縣一名女子住處飼養十數隻吉娃娃，因環境髒亂且有飼養致死前例，吉娃娃遭動防所依規沒入。（新竹縣動防所提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣一名范姓女子因住處有十數隻吉娃娃，因環境髒亂，遭到民眾向新竹縣流浪動物珍愛協會檢舉不當飼養，上周協會發現一隻斷氣吉娃娃，隨即向新竹縣動物保護防疫所通報，27日當天前往現場查察，共查獲品種犬吉娃娃共14隻遭不當飼養，同時發現飼養環境髒亂、未實施犬隻絕育及未辦理寵物登記等多項違反飼主責任規定，將依動保法相關規定釐清責任並予以處分。

新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富表示，接獲民眾檢舉後，協會去現場查訪，在1棟鐵皮屋內發現十數隻吉娃娃。由於僅有范姓女子在場，難以確定飼主為范女或是范女親屬。同時協會得知其中有隻吉娃娃遭丟棄，前往尋覓後，發現該隻吉娃娃已斷氣。

協會將死亡的吉娃娃帶往動防所通報後，27日當天動防所派員前往民宅查訪，由於范女有飼養致死前例，為避免重蹈覆轍，依動保法第32條沒收現場14隻吉娃娃。動防所表示，帶回的吉娃娃們雖然瘦了一點、有些也出現皮膚病，幸虧精神狀況還好。另外牽涉到違反動保法的部分，包括沒有絕育、未辦寵物登記、飼養不當致死等，調查確認後會依規處分。

黃宣富表示，據了解現場應有16隻吉娃娃，但上午僅發現14隻，27日下午再次返回現場尋覓未果。

動保所呼籲飼主應善盡飼主責任，務必依規定為所飼犬隻辦理寵物登記、絕育及給予適當的飼養環境，不負責任的飼養，將受動保法嚴厲的處分。本案飼主將依動保法相關規定釐清責任並予以處分，其中飼養環境髒亂飼養不當將依動保法裁罰新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，未實施犬隻絕育將裁罰5萬元以上25萬元以下罰鍰，未辦理寵物登記將裁罰3000元以上1萬5000元以下罰鍰。另若查涉有不當飼養致死或故意致死等行為，將待事證確認後將加重處分或依法移送地檢署，嚴懲不貸。