中國政府突然鬆綁動態清零防疫封控措施後，大陸各地的陽性染疫病患幾乎呈幾何級數迅猛暴增，導致快速檢測盒以及退燒藥等一劑難求。防疫專家現在最大的擔憂則是病毒可能出現全新的突變，並形成致病力和致死率都更強的變異毒株。

《美國之音》引述科學家們指出，新的變異毒株可能是之前所有毒株組合而成的聯合體，也可能是一種全新的毒株。約翰霍普金斯大學傳染病專家斯圖爾特．羅伊（Stuart Roy）博士受訪時表示，「中國的人口非常多，而且群體免疫程度有限。這很可能是新變異毒株爆發的溫床。」

報導說，每一次新的感染都有可能為病毒提供一次變異的機會。而14億人口同時放棄極端防疫封控措施讓疫情處於新的大爆發之中，正因為如此，病毒出現新的突變並產生新的變異毒株的可能性非常高。雖然中國整體的疫苗接種率比較高，但是加強針的接種率以及老年人的接種率並不高，而且預防重症的效力低於西方的疫苗，加上很刀中國人接種疫苗是一年多前的事情，疫苗的效力早已消失殆盡。羅伊博士說，「每當有新一波疫情大爆發，之後經常都會看到新變異毒株的出現。」

科學家們注意到，3年前新冠病毒最初從中國傳遍世界時，我們曾看到Delta變異株，隨後又出現Omicron變異株，這些變異株仍然在世界很多地方對民眾的健康造成危害。中國已經發現包括BF.7變異株在內的好幾種Omicron變異株，BF.7非常善於逃避免疫，而且也是目前肆虐中國各地的主要毒株。

醫學專家們認為，像中國這樣一個部分民眾完成疫苗接種的國家，會增加讓病毒發生變異的壓力。目前還不清楚的是，如果出現新的變異毒株，新的毒株是否毒性更大並導致更多的重症。專家們說，並沒有生物因素讓人相信，病毒會隨著時間的推移而使其致死率降低。過去6到12個月在世界各地看到的病毒轉趨溫和， 是由於疫苗接種或感染造成的累積的免疫能力，而不是因為病毒本身（的強度）發生了變化。

世界衛生組織（WHO）最近對華北出現的重症染疫表達關切，北京附近的保定和廊坊最近出現相當多的重症病患，導致當地醫院的加護病房和病床以及照顧這些病患的醫護人員都出現短缺。

中國疾控中心病毒預防控制所所長徐文波在上週一場記者會上表示，中國計劃在各省醫院採集重症以及死亡病患的病毒標本，並對病毒的變異實施追蹤和研究。他表示，目前在中國測得的130個Omicron變異株中，約有50個變異株導致疫情爆發。中國正建造一個全國性的基因數據庫，以便實時監控不同變異株的變化以及對公共衛生的影響。