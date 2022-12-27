正隆（1904）積極布局「綠色造紙」，27日宣布與華南銀行完成5年期36億元的ESG聯貸案簽約，如果加上正隆7月也完成由第一銀行主辦的90億元聯貸案，總計正隆今年高達126億元的ESG聯貸計畫達陣！正隆籌足銀彈，將進一步推動永續發展。

正隆今天完成的ESG聯貸案，由華南銀行統籌主辦，原本預計募資30億元，因銀行團參貸踴躍，最終以36億元超額募集完成簽約。

正隆主管表示，此次聯貸取得資金將用於充實正隆布局全循環藍圖、科學減碳與淨零轉型等目標之中期營運資金。而此次超額募集，也顯示出參貸銀行對於正隆長期經營績效及未來前景的肯定。

正隆名列全球前百大造紙業，營運範圍遍及全球，目前在台灣、大陸和越南共設有5座造紙廠、21座紙器廠。正隆近年積極南向越南布局，越南平陽造紙廠二期年產能40萬公噸的工紙產線最近開始進行試車，配套的濱吉紙器廠也已於今年下半年投產。

下一步，正隆擬首度揮軍北越，在北越興建第一座紙北江紙器廠，將於明年上半年投產，同時正隆也開始規劃平陽紙廠的第三條工紙產線，希望在越南打造百萬噸級的一條龍造紙基地。今年連續兩筆聯貸募資，可支應相關的資本支出計畫需求。

另方面，呼應節能減碳，正隆也積極汰換節能設備。考量減少煤炭使用已成為大勢所趨，正隆在台灣最大的造紙基地后里廠，原本有兩座煤炭鍋爐，分別是30噸和65噸，未來擬淘汰升級，改由新的生質能鍋爐代替。正隆上周剛宣布投資30億元，要在台中后里廠增設120噸的生質能鍋爐，預計2026年完工，屆時每年可減少約8萬噸的CO2（二氣化碳）排放。正隆一步步持續朝向「綠色造紙」的目標邁進。