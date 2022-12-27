疫情解封後，兔年國內景氣回溫，台糖旗下住宿事業明年春節整體訂桌率及訂房率統計已8成滿，餐飲營收預估會較虎年提升3成，一掃前兩年業績腰斬怨氣。另外配合政府穩定物價政策，台糖3公升沙拉油及小包裝砂糖將持續凍漲。

同樣看準新年景氣活絡，台糖也順勢推出多款年貨搶商機，要為整體挹注3成營收。包括台糖冷凍年菜方面，攜手兩大食品業者品牌推出必比登餐廳推薦國宴主廚監製年菜，預計業績更可望提升18％。

年節禮盒銷售上，2022年春節已年回溫16％，兔年疫情解封，再趁勢推出超過30款禮盒，有圍爐的食材、宏都拉斯高地小農咖啡、豆蔻年華等，截至12月中，預訂銷售已接近今年業績，預期兔年整體銷售狀況將突破5000萬元。春節花卉市場，台糖預期也有1成的成長空間，

台糖表示，過去兩年春節期間的餐飲收入幾乎腰斬，平均住房率也減少3成多。但目前整體訂桌率及訂房率已有8成滿，餐飲營收預估會較今年提升3成。

台糖明年1月全台20家蜜鄰超市也會設置平價商品專區，提供有機米、食用油、砂糖、罐頭及安心豚冷藏、冷凍生鮮豬肉等5大類民生必需品。