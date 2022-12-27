韓國男神宋仲基昨（26）日認愛英國女友凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders），粉絲立刻從先前宋仲基出席各個活動的畫面，抽絲剝繭原來他早就戀愛了，甚至爆出「有喜」甜蜜去婦產科檢查，宋仲基經紀公司僅回應：「私領域很難確認」，更耐人尋味；沒想到凱蒂沒多久又被爆料早生了1女兒父不詳，疑似懷孕的照片也在當地論壇瘋傳。

據韓媒《OSEN》報導指出，宋仲基新歡凱蒂過去是演員，當時她經常出席各大活動，網路上都能找到她的照片或影像；其中有網友挖出多張她2012年3月出席活動的照片，畫面中她四肢纖細但腹部明顯隆起，當時就曾被傳出她懷孕，但男方身份始終是個謎。

韓國論壇上瘋傳凱蒂10年前懷孕的照片（圖／摘自韓網）

而凱蒂在隔年身材迅速恢復成女神級S曲線，因此她在2012年生了一個女兒的傳聞，如今又被韓國網友挖出，掀起熱烈討論。

據悉，宋仲基和退出演藝圈的女友凱蒂已交往1年，女方還多次陪他飛到各國工作，順便觀光約會；此次宋仲基帶著凱蒂回韓國，也大方向人介紹：「這是我女朋友」，愛得十分高調，也讓人推敲應該好事將近。