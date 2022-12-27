2023年即將到來，不少人都相當期待新的一年能好事降臨，對此，清水孟國際塔羅小孟老師指出，這個月份受到雙子火星的影響，大環境容易會有一些口舌是非的情況，另外奇怪的資訊亂流，需要有基本的辨識能力才不會被混亂的訊息給洗腦，這個月面對任何人、事、物都需要謹言慎行；另外，木星進入牡羊座，會有很多新鮮事在這個月發生。12星座整體運勢前三名則分別為牡羊座、摩羯座和雙魚座，尤其是工作方面運勢極佳，很適合展開新計畫。

▍NO.12 射手座：工作務必細心，情感多些體諒

射手座本月職場運勢容易吸引到一些想跟你挑戰的人，雖然心情會受到影響，但一定要提醒自己，要把自身的份內工作做好，不要因為一時被逼急而亂了腳步，反而要花更多時間來收尾。財運方面，容易會有亂花錢的情況，要好好比價再買東西才不會浪費。

情感方面，與另一半容易為了小事爭吵不休，這個月需要多點同理心，了解對方的心思，另外可以多安排一些小旅行讓兩人增進感情；單身的射手容易因為心急而告白，不過此舉容易讓對方造成心理負擔，建議要給對方時間消化心情，這樣愛情的花朵才有機會盛開。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：黑色

貴人：天秤

小人：射手

▍NO.11 處女座：工作有點過勞，情感有些壓力

處女座本月在工作上容易有過勞的傾向，除了把工作做好外，也應該多留一些休息的時間給自己，否則勢必影響到工作表現，最重要的是取得工作與生活的平衡。財運方面，最近在用錢上有點吃力，對想買的東西慾望強，但點到為止就好。

情感方面會覺得與另一半相處壓力很大，所以近期會想要多一點私人的空間，其實好好的跟對方說，他們是可以理解的，單身的處女身邊其實有很多人想幫忙介紹新對象，但你對感情目前沒有太大想法，建議可以先交朋友看看。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：桃紅

貴人：雙子

小人：天秤

▍NO.10 水瓶座：工作做好本份

受到土星在命宮的影響，水瓶座會覺得做什麼事都有種被放大檢視，而且是用最嚴格的標準在看待你這個人，所以你在工作上不能有得過且過的心態，一定要確實把工作做好；另外職場上的人際關係也容易迎來考驗，對於上司一定要留意禮節問題，與同事之間也要和諧相處，這樣才不會讓人抓到把柄。理財方面則需要刻意存錢，才能看到累積的財富。

情感方面，和另一半在相處上容易會有點小問題，像是突然沒有共同話題與興趣，需要多找一些事情來做才能產生交集，建議安排小旅行；單身者容易讓喜歡你的人感覺捉摸不定，你也不是不想在一起，但你又不直接，容易讓人猜來猜去，心累的感覺。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：綠色

貴人：摩羯

小人：處女

▍NO.9 雙子座：工作被人評價，情感傾聽對方

受到火星雙子在命宮的影響，你這個月的表現很容易被看到，但好的壞的都容易受到評價，建議與人來往要更有耐心，不要起衝突，否則容易留下不好的名聲。財運方面會有一些奇怪的賺錢想法，但不要太不切實際，容易弄巧成拙。

在情感方面，有情人者需要多一點同理心來傾聽對方的心聲，有時你只想表達自己的想法卻沒站在對方的立場著想，讓人很受傷；單身者很適合直球對決，面對心動的人可以多點交流，也許對方會因為你的熱情主動，對你心動不已。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：紅

貴人：處女

小人：射手

▍NO.8 獅子座：工作有些摩擦，情感太愛亂想

獅子座這個月與同事之間的合作容易有摩擦，需要耐心的應對，合作才會往好的方向前進，另外想變動工作的人不要隨便亂找，否則恐碰到前後說法不一的公司，建議先安份保守的待在原公司，也可以找一些課程進修學習，對未來也會有所幫助。財運方面很有投資理財的想法，但也因為這樣，要落實才會有成效。

情感方面容易出現胡思亂想，但安全感是自己給自己的，若是太愛亂想反而容易讓兩人的關係不愉快；單身者可以多認識一些新朋友，有機會從中找到欣賞你的對象。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：橘色

貴人：處女

小人：天秤

▍NO.7 巨蟹座：工作權利鬥爭，情感需要冷靜

巨蟹座最近在工作上要注意人與人合作的情緒問題，尤其是碰到一些對於權利鬥爭很熱愛的人，更是要保護自己，因為有可能被利用，或讓你看不清對方真正的想法，像是碰到需要交接的事物時，當下一定要確認清楚，這樣之後追究起責任進度才不會揹黑鍋。財運方面，之前的投資慢慢有些成績出來，請維持對的理財方式運作。

在情感方面你需要冷靜理智的與另一半溝通，若是都用情緒化的方式說話，反而無益於感情發展；單身的人容易陷進過去的情感裡，需要沉澱心情才能迎接新戀情。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：桃紅

貴人：雙魚

小人：射手

▍NO.6 天蠍座：工作做好本份，情感不宜撩人

天蠍座最近在工作上容易碰到難相處的同事，你除了要盡好自己的本份之外，也需要耐心與對方相處，若太過急燥容易引起雙方不悅，若是當下被對方的情緒影響，但又需要說一些重要的事，不妨請主管協助，從中達到平衡。財運方面，在投資上很有自己的想法，但還是要規劃風險，不要一頭熱。

情感方面需要多關心另一半的心情，對方其實是在等待你的理解；單身者容易讓人有一種意亂情迷的感覺，若是你不來電就不要隨便撩人，否則會引起不必要的麻煩。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：咖啡色

貴人：水瓶

小人：牡羊

▍NO.5 金牛座：工作被人看重

金星落在金牛座的事業宮，職場上的表現容易有被看重的機會，也因為這樣更要好好展現自己的能力，也許你過往總是很低調、不敢居功，但這個月你可以大膽一點的表現，會讓人印象深刻。財運方面會有想投資的想法，但還是要研究標的物再說。

情感方面容易因為工作上的事物忘了與另一半的相處品質，要多點關心；單身者容易在職場上遇到欣賞你的人，但另一方面你又擔心辦公室戀情的八卦流言，建議公私分明比較好。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：白

貴人：巨蟹

小人：金牛

▍NO.4 天秤座：工作突發狀況，情感適合出遊

天秤座最近容易在工作上有很多任務與排程，而你也會因為一些突發的工作量覺得吃不消，建議給自己一些緩衝期適應，後面才會漸入佳境，主管也會對你愈加重用。財運方面，最近想買的東西比較特別，要克制一下。

情感方面有情人者與另一半感情甜蜜，適合計畫下一步更穩定的生活；單身者是別人眼中的黃金單身漢，有時要給別人一些機會接近你，太過保守反而會錯過一些機會。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：橘色

貴人：處女

小人：天秤

▍NO.3 雙魚座：工作過於自信，情感放下自我

雙魚座受到木星海王星影響，在下重大決定時容易因為自我感覺良好，有一些奇怪的決定，需要有人協助看清一些真相，才不會跟實際有落差；想變動工作的人可能會出現一些條件不錯的工作機會，但還是要多收集一些相關資訊再決定會比較好。財運方面容易想買一些不實用的東西，要注意一下，不要浪費錢。

情感方面，有情人者容易活在自己的世界，用自己喜歡的方式對待對方，但對方其實沒有那麼喜歡，要多留意一下對方的感受；單身者容易暗戀一個人後就活在自己的世界不斷腦補雙方關係，但其實對方根本跟你不熟，建議還是實際交流，雙方才有發展的可能。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：灰色

貴人：水瓶

小人：天蠍

▍NO.2 摩羯座：工作分享心得，情感注意身旁

這個月太陽、金星、水星都集中在摩羯的命宮，對你們來說很有人氣，工作上的表現容易受到同事與主管的肯定，工作上的話語權也大，不妨多分享工作心得，這對他人來說是一個很好的學習與借鏡。財運方面，有良好的理財習慣，對你累積財富很有幫助。

情感方面，因為你的人氣很旺，容易讓另一半沒有安全感，建議好好安撫對方；單身者會忙到沒有心思戀愛，但其實欣賞你的人已經默默注視你很久了，也許你哪天發現，他們其實就在身邊。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★

幸運色：金黃色

貴人：天蠍

小人：雙子

▍NO.1 牡羊座：工作如願以償，感情多加讚美

木星進入牡羊命宮，因此這個月份很適合展開一些新計劃，而你想要做的事大都可以如願以償，最重要的關鍵是要付出行動，只要行動就是邁向成功的一半。財運方面，這個月花錢容易大手大腳，建議比價過後再下手。

情感方面，對方可能會有一些挫折沒有人可以了解，而你就是要給他溫暖的人，不要吝嗇你的支持與溫暖；單身者會受到很多人欣賞，至於要不要更進一步發展，決定權在你的手上，如果你也有喜歡的人，建議要讓對方知道，這樣才有機會展開一段新關係。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：紫

貴人：雙子

小人：巨蟹