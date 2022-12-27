資深女星劉嘉玲年輕時外型出色，十分有韻味，早期考入TVB演員訓練班，與劉青雲、吳君如等人當同學，因演技實力堅強，戲路寬廣，多次入圍金像獎、金馬獎等影視獎項，在影壇擁有一席之地。她近日曬出歡慶聖誕節的照片，大方曝光豪宅內部裝潢，好品味讓不少人羨慕。

劉嘉玲日前歡度聖誕節，她曬出其中一座豪宅「梅苑」的內部裝潢，只見豪宅中擺滿聖誕裝飾，屋內有壁爐，裝潢典雅宛如樣品房，餐廳桌上擺好餐具和玻璃杯，似乎準備招待客人，而劉嘉玲戴著一頂黑色帽子，紅色上衣搭黑褲靴子非常帥氣，她坐在壁爐前與裝飾合照，頗有節日氣氛。

劉嘉玲的梅苑只用來招待朋友。（圖／carinalau1208 Instagram）

據悉，劉嘉玲和梁朝偉在香港擁有10棟房產，總價值高達9億2000萬元港幣（約33億台幣），這次曝光的梅苑是夫妻倆用來招呼客人的私人會所，也是最常曝光的豪宅，不少網友羨慕：「不愧是嘉玲姐的豪宅」、「好溫馨高貴的家，想去做客」、「嘉玲姐家佈置的好華麗喔」。

早在12月中劉嘉玲就曬出家中聖誕樹的照片，她穿著一身休閒服，坐在樹前頗為愜意，可以看到劉嘉玲家中寬敞，一旁的樓梯口牆上有畫作，地上放著聖誕紅，港媒還發現她身後聖誕樹的裝飾和之前一模一樣，重複利用非常環保，地上的禮物雖然沒有揭曉，但名牌紙袋的內容物應該不便宜，低調中又能讓人看出奢華感，布置花費了不少巧思。