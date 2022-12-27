女星歐陽娜娜是超人氣星二代，爸爸是歐陽龍、媽媽是傅娟，從小學習音樂的她，憑藉出眾氣質和亮眼外貌，近年來在大陸演藝圈發展順遂，日前推出的服裝品牌卻因定價過高被大批網友批評，然而她的心情不受影響，聖誕節這天，在微博分享零修圖生活照，被網友嫌棄大腿的肉長過多，掀起熱議。

歐陽娜娜25日曬出在聖誕樹拍的照片，可見她身穿黑色軍裝外套和同色極短褲，呈現下衣失蹤的視覺效果，然而有網友表示，由於是零修圖狀態，雖然乍看之下時尚又漂亮，但稍微打量她的大腿，即使穿著帶有修飾效果的黑絲襪，或是現場燈光均無法挽救，認為歐陽娜娜最近沒維持好身材。

網友認為歐陽娜娜的造型美歸美，卻敗在大腿的肉過多。(圖/歐陽娜娜 IG)

照片曝光後引來網友接連吐槽：「穿黑絲襪這大腿有點粗啊，歐陽妹子」、「臉很好看，腿是失去身材管理嗎？」、「考慮減肥啊，這腿沒P現形了」、「這組照片光線偏暗了」、「怎麼不披浴袍，不是很愛賺粉絲的錢」、「還是喜歡妳17、8歲的時候，多清爽啊！現在變油膩了」、「想學辣妹又沒那個感覺，像小孩偷穿大人衣服」。

歐陽娜娜近來推出個人服裝品牌，單品包括長褲、睡衣、襪子等衣飾種類非常多元，價格卻讓人難以接受，例如兩雙襪子開價168人民幣(741元新台幣)，但實際成本又不高。有陸媒以浴袍為例，歐陽娜娜開價988人民幣(4361元新台幣)，作為布料成本的聚脂纖維，卻僅需60人民幣(264元新台幣)，價差高達16倍之多，讓許多網友直喊就算是粉絲也不會買單。