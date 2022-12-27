1992 年 12 月 27 日，美國空軍的F-16D戰機飛行員加里•諾斯中校(Gary North)在伊拉克禁航區巡弋時，遇到伊拉克的MiG-25戰機，隨即發射1枚AIM-120A中程中空對空飛彈並成功擊落，這是F-16的首次視距外空戰紀錄，也是具備主動導引的AIM-120飛彈第1個戰果。

警報5( Alert5)報導，諾斯中校率領的美國空軍第33戰術戰鬥機中隊，於 1992 年 12 月 20 日抵達沙烏地阿拉伯，參與南方守望行動 (OSW)，他們的任務是在伊拉克南部上空巡邏，這是根據持聯合國決議，確保在北緯 32 度線以南，維持美國聯軍的空中優勢。

1999年，荷蘭空軍的F-16AM戰機，以AIM-120擊落1架MiG-29。(圖/F-16.NET)

在那個決定命運的早晨，伊拉克MiG-25戰機試圖越過邊界，進入禁航區，而1架美國空軍F-15戰機正在追擊它，為避免MiG-25追丟，戰管中心呼叫諾斯的中隊幫忙。在接到指示後，諾斯中校的中隊迅速完成空中加油，以便有足夠的燃料可以接應。

觀察到多架伊拉克戰機接近邊界並進入禁飛區，戰管要求F-16 飛機攔截下每一架伊拉克飛機。在第4次攔截期間，1架 MiG-25接近了中隊的兩架 F-16。諾斯命令另一隊F-16前去攔截，阻止其逃跑，並且尋求開火許可。

得到同意後，那架MiG-25正向北轉向逃離 F-16，諾斯對它發射了1枚AIM- 120A ，隨即命中。從諾斯離開KC-135加油機，到擊落米格機，過程不到15分鐘。

這是AIM-120中程空對空飛彈(AMRAAM)正式取代AIM-7麻雀飛彈的里程碑，具備射程長、不需全程瞄準的射後不理中程空對空飛彈，才是有效的空戰武器。

1999年，荷蘭空軍的彼得‧譚奇克少校(Peter Tankink)在南斯拉夫戰爭期間，駕駛F-16AM戰機(MLU中期升級型)，以1枚AIM-120飛彈擊落南斯拉夫的MiG-29，創下了F-16AM戰機的首次戰果，證明了升級後的F-16A/B型戰機，在航電與作戰性能上已經接近F-16C/D型。