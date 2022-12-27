高雄32歲王姓男子為首的10人詐騙集團，專挑網購族群下手，會致電給網購族，謊稱是購物平台系統疏失，誤升級成付費制「高級會員」等，需到銀行ATM取消。不料被害人依照指示後，發現帳戶積蓄遭盜領，才驚覺受騙報警。警方獲報追查，月前逮捕王男等10人，全案依詐欺罪移送法辦。據了解，初步有22人受騙，其中有現役軍人在知名保險套APP下單後慘遭騙約36萬元，詳細金流仍待釐清。

日前21歲徐姓女大生在購物平台購買500元拼圖，取貨不久後就接到集團來電，稱是因購物平台作業疏失，誤將她升級高級會員，每月需繳8000元會員費，於是徐女遵循集團指示，到附近ATM操作指令「取消」會員，才剛取消完，就發現帳戶內餘額9萬9000多元全被盜走，驚覺受騙報警。

此外，還有一名女護士也因接到電話表示誤植為「批發商」，騙她到ATM更改名稱；還有一名現役軍人則是到知名保險套公司APP購買保險套，接到詐騙電話誆稱有重複訂單和扣款，也請他到ATM解除，不料遭騙約36萬元。

高雄市刑事警察大隊獲報，經多日循線追查下，先後於楠梓、大社、鳳山區等地，逮捕車手頭26歲葉姓女子、成員29歲陳姓男子、未成年范姓少年等8人，再根據金流追查下，月前逮捕幹部26歲林姓男子以及首腦王男，10人全案依詐欺罪移送橋頭地檢署偵辦。

王男集團分工細密、各司其職，先由上游集團將被害人個資交付給王男等人行騙，范姓少年負責提供工作手機，當行騙成功後，由葉女派遣麾下車手提領贓款後上繳。

據了解，因被害人確實都曾在購物平台、APP下單購物，才會接到詐騙集團來電，質疑個資遭平台外泄，檢方將不排除分案調查。經警方初步調查，共有22名被害人受騙，警方正溯源調查，釐清詳細金流以及共犯、其餘被害人。