根據台北市教育局統計，去年台北市校園內共有64座蔣中正銅像，到今年12月則剩下51座，減少的13座多數因學校整建而被拆除。不少學校都認為，銅像已成校園一部分，將其留下作為教學使用，反而更不會讓歷史被遺忘。

為落實轉型正義，促進轉型正義委員去年要求各政府機關移除公共場所內，象徵威權的蔣中正銅像。台北市教育局經過討論後，決定以遮蔽威權文字方式處理校園內64座銅像，根據統計，今年截至12月為止北市校園內剩下51座銅像。

校內留有1座近3公尺高蔣中正銅像的弘道國中校長賴宏銓說，雖然他任內未曾接獲欲拆除銅像的要求，不過在多次校務會議討論中，教師們考量到銅像在校園已久，也希望利用銅像機會教育，決定拆掉「永懷領袖」等字眼，讓它繼續陪著學校發展。

賴宏銓強調，校方並未將蔣中正銅像看作威權象徵，而是當成歷史人物及事件，讓其成為歷史教學的一環，藉機教學、引導學生思考過去的歷史，「（留下銅像）好或不好應留給下一代判斷」。除非未來校舍改建，該銅像目前仍會留在校園。

建國中學校長秘書鄧書華則表示，學校曾多次召開校務發展委員會討論是否移除銅像，並實際了解周遭社區、學生及家長意見，多數人皆認為留住蔣中正銅像，反而是提醒台灣曾有這麼一段歷史存在。

她也提到，校園內蔣中正銅像對師生而言有不同定位。舉例來說，學校今年2月與台灣重新思考環境教育協會合作開設課程，由於校園大門口相當醒目，學生們便提議要為銅像披上披風、貼QR code，以宣傳環保理念；教師們則會藉著歷史及公民課程、活動讓學生了解歷史及轉型正義的意義。

因此，鄧書華說，蔣中正銅像不再只有威權象徵，是一種歷史提醒，也是教育載體，目前仍會讓銅像繼續留在校園。