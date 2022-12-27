甩尾飄移專用停車格？原PO拍下昨(26)日剛啟用的台中市「沙鹿沙田立體停車場」照片，其中位於出入口旁附近的「親子車位」前方，竟然是卡著一根柱子，也讓原PO表示「新落成啟用，但說不出的怪」，不少網友則酸爆可以用「甩尾飄移專用停車格」、「要把車子抬進去」，但有網友認為「路邊停車方式進入就好了」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳3張照片，照片中的停車場場景是在台中「沙鹿沙田停車場」拍攝，其中在停車場出入口附近的「親子車位」，該車位「前方」有根柱子，而一旁2個殘疾車位前方則無任何阻擋，另外，還有1張照片，是2個一般車格，其輪檔擺設的位置是會讓2輛車子，車頭對車頭方向停放；對此，原PO也在貼文寫下「新落成啟用，但說不出的怪」。

台中市新啟用的「沙鹿沙田停車場」，1處親子車位在柱子後方，遭網友認為「要飄移甩為停進去嗎？」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

貼文一出，網友紛紛留言表示「靠技術了」、「甩尾飄移專用停車格」、「停車前先敲掉水泥柱」、「孕婦甩尾入庫專用車位」、「要把車子抬進去」、「留著等新款設計可以直接橫向移動的車來停，或是小車專用」、「這規劃真是天才等級」、「直接騎過輪檔停車」、「甩尾飄移技能練習場」。

另外有網友認為該「親子車位」可以用路邊停車方式停進去，「看它旁邊是進出路線所以這叫路邊停車」、「有很難停嗎？」、「粉紅色那格，要停進去很難嗎？」、「路邊停車方式進入就好了啊」、「是路邊停車的概念嗎？」。

據悉，該立體停車場於昨(26)日啟用，中央與地方共斥資2億3000萬元興建，沙田停車場地下1層、地上7層，提供186席汽車車位、92席機車車位，從昨(26)日起至明年2月28日，為試營運期間，這段期間可供免費停車，明年3月1日後，將由委外廠商經營，並以每30分鐘收費15元計時費用，該停車場是車牌辨識、多卡通及行動支付等多元停車服務，並有24小時駐點人員提供服務。