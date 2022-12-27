台中市政府環保局與台中區漁會在梧棲漁港共同舉辦20場「藍海台中、海洋梧塑」資源回收兌換宣導活動。（環保局提供／張亦惠台中傳真）

為減少海洋垃圾產生，宣導民眾重視海洋生態保育，台中市政府環保局與台中區漁會在梧棲漁港共同舉辦20場「藍海台中、海洋梧塑」資源回收兌換宣導活動，根據環保局統計共有1377人次響應，回收約4477公斤的資源回收物。

環保局長陳宏益表示，梧棲觀光漁港是台中著名的觀光景點，每逢假日來自各縣市遊客及台中市市民絡繹不絕，在台中購物節舉辦期間也帶來許多消費人潮，環保局透過與漁會合作在觀光漁港辦理兌換活動，加強宣導資源回收觀念，活動中也有不少父母帶著孩子一起來參加，希望能透過活動帶動市民朋友一起做回收。

特地從市區來參與活動的陳小姐表示，透過和小孩一起整理資源回收物，假日全家來逛漁港，順便兌換廚餘製成的培養土回家種植物，不僅能增進親子關係，還很有教育意義，讓資源回收的觀念從小養成；從彰化來漁港玩的張先生表示，以前只知道玻璃回收要沖乾淨，經過人員說明後才了解原來透明、綠色及褐色的玻璃分3色回收更能有利於再利用。

環保局呼籲，海洋廢棄物含有大量的塑膠垃圾，大部分來自生活中隨處可見的寶特瓶、免洗餐具及塑膠袋，隨意丟棄就會造成海洋汙染，平時養成回收的好習慣，舉手之勞讓資源循環利用，台中市有許多商家支持環境保護，提供自備購物袋及環保餐具優惠，不塑商店名單可至i-Taichung環保地圖查詢歡迎大家響應，共同攜手維護環境。