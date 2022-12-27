一名網友發現彰化一處道路的標誌牌寫「限速15」，說這實在太狠了，照片曝光引發討論，其他人說「跑步應該不在此限內，可以棄車而跑」、「腳踏車都超速了」；不過也有人發現道路前方就是平交道，直言這限速很正常，「平交道附近本來限速就這樣啊」。

一名網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一處路旁的限速標誌上寫著大大的「15」數字，限制車輛時速15公里，讓原PO目擊後傻眼直呼「注意看，這速限實在是太狠了」，照片曝光引發討論，不過有其他眼尖的網友發現，道路前方就是「平交道」，認為該限速相當合理。

一名網友發現彰化一處道路的標示牌寫「限速15」，笑說這實在是太狠了，照片曝光引發討論，也有人發現道路前方就是平交道，直言這限速很正常。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「叫政客的座車開開看，別老是交管交通，根本是挖民眾血汗錢」、「跑步應該不在此限內，可以棄車而跑」、「腳踏車都超速了」、「最好再裝支測速…才撈的大」、「這種正常狀況下，你超速也不會有人理你，鄉間小路大多是在提醒駕駛人減速而已」、「跑步也超速」。

另一派網友則說平交道限速15公里相當合理，「前面鐵路平交道正常好嗎，又要來秀下限了嗎」、「平交道附近本來限速就這樣啊」、「他應該要標示，前有平交道，限速15公里，大家才不會誤解」；依據道路交通安全規則第104條，汽車駕駛人看到鐵路平交道標誌或標線後，應即將速度減低至時速十五公里以下。