宏碁集團創辦人施振榮今（27）日出席2023《臺灣的聲音新年音樂會》會前記者會後受訪時表示，對明年整體景氣展望仍相對樂觀，除台灣因疫情管控佳、經濟發展也較順利，在全球經濟不穩定之際，雖不能過度期待，但台灣競爭力仍在，各產業發展長期來看依然樂觀。

儘管上半年產業因去化庫存的調整期而面臨挑戰，但預期整體產業over booking及清庫調整的情況，應可在下半年逐步恢復，尤其台灣企業最大的特色就是彈性高、速度快，調整庫存的進度也很快。不過，仍得觀察客觀的環境變化，目前各國都在想辦法解決通膨問題，希望景氣可慢慢回復正常。

對於政府說要還稅於民的政策方向，施振榮也表達認同，但他也說，在疫情期間、政府花了很多錢，如何達到合理的平衡是政府應思考的問題。

他表示，這波疫情下台灣因相關管控得宜，所以經濟發展也相對順利，台灣包括半導體、各產業的競爭力都不錯，長期發展看起來仍非常樂觀。如何在景氣不好時少損失一點、景氣好時多爭取一些，不斷循環下去，他相信台灣的競爭力也會愈來愈強。

針對近期屢有國際大廠傳出大幅裁員的狀況，施振榮表示，台灣不會被影響，目前科技業都還在缺人。他以美光及韓國半導體產業為例，因其皆以單一類產品（記億體）為主，市場供過於求下，產品只能低價賣出、產能也閒置在那，因此受影響明顯。

他指出，台灣產業長期下來不斷經由過去的經驗、教訓，把體質和核心能力提升，加上既有的創新能力，只要不斷加強掌握市場及行銷的能力，尤其是品牌行銷，台灣整體產業會愈來愈有信心。

他表示，宏碁在過去五十多年長期深耕品牌，也透過以先掌握系統、市場，再往後到如面板、半導體等關鍵性零組件的「倒向」發展，才有出海口。這也是他認為台灣製造業、尤其是資通訊產業最強的地方，配合客戶需求、接近市場，掌握了出海口就能掌握市場。