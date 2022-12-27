癮君子注意！泌尿科醫師高銘鴻警告，長期抽菸的男性可能會有生殖器縮小2公分的風險，甚至會影響硬度，讓原本美好的性生活大打折扣。此外，高銘鴻也分享戒菸時常碰到的5大難關，提醒民眾：「人生解悶的方式很多，香菸絕對不是好方法」。

醫師高銘鴻在臉書粉專發文表示，尼古丁為菸草中的主要成分，抽菸時尼古丁會被肺部黏膜吸收，影響中樞神經系統，造成血壓上升、心跳加速、新陳代謝加快等身體變化，同時產生興奮、愉悅及放鬆的感受。

長期吸菸者若突然減少尼古丁攝取，並在24小時內出現身體不適的症狀，即為「尼古丁戒斷症候群」，可能會造成注意力不集中或疲倦、煩躁或情緒低落、失眠、咳嗽、口乾舌燥等情況。

「抽菸傷身，戒菸痛苦」，高銘鴻指出，長期抽菸可能會導致男性生殖器變得又小又軟，長度恐怕會比抽菸前還要再短2公分，此外，抽菸除了會有肺癌的風險，還會增加口腔癌、喉癌、食道癌、腎臟癌、膀胱癌、胰臟癌、血癌、胃癌以及子宮癌等疾病罹患率，更影響心臟、循環系統、氣管的健康。

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