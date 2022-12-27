2023《臺灣的聲音．新年音樂會》將邁入第五年，宏碁集團創辦人暨新年音樂會共同製作人施振榮，邀集宏碁、台積電、中華電信、富邦集團、新光金控、南山人壽、全聯等逾10家企業共襄盛舉，即將在明年元旦登上國家音樂廳，並透過網路轉播，讓臺灣的聲音在國際上被更多人聽見。

施振榮表示，期盼將臺灣的聲音用世界通用的經典（古典）音樂規格介紹給國人，也把臺灣音樂推向國際。新年音樂會演出曲目，強調來自臺灣多元的聲音，將邀請瑞士籍作曲家以臺灣素材新創作品、臺灣作曲家新創作品、傳統京劇、原住民音樂等。

主辦單位灣聲樂團指出，這場新年音樂會有別於西方交響樂團的編制，加入東方國樂器組成近百人的新交響樂形式。新年音樂會每年都邀請原民美聲來祈福，此次邀請臺灣原住民族賽德克族青年會帶來《原民序曲》。

另邀請京劇表演藝術家—梅派傳人魏海敏，與交響樂團攜手詮釋由經典京歌〈梅雨箋〉與〈但願人長久〉串起的京劇幻想曲《飛來人間》。演出陣容還有旅歐大提琴家簡碧青以臺灣經典歌謠為素材的《台灣狂想曲》，特別委託瑞士國寶級作曲家、也是臺灣女婿的Fabian Muller（法比安．穆勒）以音樂描繪臺灣山林地景、萬物聲響及生命呼吸的全新創作《Mutter Erde》（大地之母）。

這次灣聲樂團音樂總監李哲藝特別以北管、漢民族、閩南、客家與原民五大元素，全新創作小號協奏曲《家己的聲》，顛覆古典與傳統的想像，並邀請2013年全美小號獨奏大賽冠軍的侯傳安演奏。

施振榮指出，新年音樂會每年都尋求創新與突破，也期待來自東方的《臺灣的聲音．新年音樂會》累積知名度與影響力，有朝一日與西方的維也納新年音樂會齊名，成為在國際上具代表性的新年音樂會之一。