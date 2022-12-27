近三年因疫情影響，讓新住民在生活、就業上備受考驗，財團法人台北市賽珍珠基金會「2022十大新住民重大新聞」徵選結果今（27）日出爐，由「新住民語文列國教必選修」、「移民署與烏克蘭新住民同心祈願和平」、「大學開辦新住民專班」名列前三大新聞，彰顯教育改變命運、學習創造機會！

「2022十大新住民重大新聞」徵選活動，今年榮譽董事長尤英夫特別邀請勤益科技大學共同主辦，鳳凰藝能總經理趙善意、曉明社福執行長黃淑貞修女、中山醫大醫療部主任顏啟華、新住民代表等，集結共九位專家學者、擔任評選委員，選出2022年十大新住民新聞，剖析新聞意義及對社會的影響。

台北市賽珍珠基金會五十多年來專注照顧經濟弱勢的新住民家庭及其子女，平均每年服務200戶、400名經濟弱勢新住民子女，榮譽董事長尤英夫今年11月更榮獲台北市傑出市民「新住民的守護者」。

賽珍珠基金會表示，為了讓政府及社會大眾更關心與重視，從2017年底開始舉辦十大新住民重大新聞評選。

尤英夫表示，新住民及其子女人數早已超過百萬，感謝關心這一議題的有心人士，包括雅園堂國際、采泥藝術、永農國際、玩易寶石、比利時商愛瑞等企業贊助，藝術家朱先仙、黃意會、黃文棟、蘇志偉提供作品義賣，志工賴慕芬6年來更是全力相挺。

今年的評選整體而言，政府很用心關切新移民的權益，更提出各種政策照顧新住民，甚至蔡總統還公開肯定，新住民及新二代是支撐台灣力量，未來政府會繼續推動新住民政策、重視新住民子女的教育，以及推廣新住民的語言和文化。

本次活動表演「西川淑敏舞踊知家 」結合中國舞、越南舞、日本舞三種異國傳統舞蹈，主題「台灣新住民團結心連心」，帶領全場共同歡跳台灣經典懷念金曲「寶島曼波」，象徵新住民來到台灣同心協力、攜手創造多元融合的文化新力量。

今日活動由來台10多年的新住民卞健文，與兒子楊子毅共同主持。卞健文表示，新住民學歷認證簡化，110年通過率100%政策非常的棒，兒子楊子毅大班時期跟隨父母，從上海移居台灣生活，目前就讀惠文高中，特別關注「新住民就讀大學辦法」，目標能到頂大學習法律，成為頭腦清晰，爭取公平正義的法律人。會後，由台灣新移民協會麥玉珍等人，提供家鄉特色餐點，與會人員共同品嘗。

勤益科技大學校長陳文淵表示，110學年教育部公布各級學校，幼稚園到大專生總數417萬人，原住民生13.9萬人，新住民29.5萬人，新住民占全體學生總數7.2%，儼然是台灣社會不可忽視的族群；然而，許多新住民子女因受父或母原生家庭影響，在學習階段所面對挑戰高於國人子女，勤益科大以工科專業立校，學習改變命運，勤益科大新二代若選擇就讀，能夠學習到專業技能，立即改善生活困境，創造自我價值。

新住民代表王卉淋2016來台，歷經多年奮鬥，彰化經商有成。王卉淋表示，台灣社會一路在進步中，透過相關政策及宣傳，讓台灣成為尊重不同文化的多元社會。

比利時商愛瑞台灣分公司總經理呂腕菁第二次參與盛會，滿懷台灣設立之初衷，扎根在地，支持新住民的活動，孕育更多的新住民英才，並持續藉由企業與公益的結合，傳遞關懷。

勤益科大傑出校友、藝術家李文武透過本次評選，看到許多新住民為母則強，來到陌生的國度，克服種族文化差距，堅毅努力向上的精神，令人十分敬佩，台灣將因新住民的加入，更加強大壯大。

中華茶聯總會長李以德表示，茶聯會長期協助新住民透過學習茶道，成為專業的茶師，新住民及新二代人口已經超過100萬人，從早期的婚姻移民、勞工移民、專業知識移民、商務移民等，可以看出台灣是一個重視人權，友善富裕自由的國家，吸引國際優秀人才。

新聞總評委、前中國電視台總經理趙善意表示，第四年參與活動，透過評選讓他有機會隨著新住民的成長，深深期待大家能淡化族群的界線，因為我們就是「一家人」。