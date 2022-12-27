屏東縣政府2023年跨年晚會打造全新主題「歌舞昇屏 屏安曙光」記者會活動，27日特別邀請到金曲歌后朱海君與縣長周春米一同向縣民朋友們介紹當日的精采活動，12月31日共有10組超人氣卡司在屏東縣立體育館前接力開唱，活動結束後，邀請民眾夜衝墾丁龍磐公園，迎接新年第一道曙光!

周春米非常期待跨年當天的活動，打趣地說道，都已經在想要穿什麼服裝跟大家一起跨年了，而縣府在31日下午2點，就已安排多達百攤的文創產業市集齊聚屏東，再到晚上7點由YELLOW黃宣、高爾宣等10組歌手長達5小時不間斷的精彩演出。周縣長表示，若是時間許可的話，也想到墾丁龍磐公園迎曙光祈福許新願，跟大家一路狂歡迎向2023年。

此外，縣府也首次安排「南島舞集」鼓陣表演，直接將表演區域移到龍磐崩崖地形景觀區旁，在等待曙光到來的同時，欣賞鼓陣展現力與美的震撼，傳遞祝福給在場每一位民眾，為屏東注入新的力量，延續安居樂業，讓屏東向前行，成為希望城市，再次創造榮耀！

縣府表示，晚會由全方位藝人蔡昌憲和高屏電台DJ FIFI擔任主持人，另有情歌天王陳勢安、金曲新人壞特？te、準歌后接班人艾薇、人氣男團原子少年-金星、金曲歌后朱海君、新生代歌手張語噥、柏霖等10組歌手，絕對讓人大飽耳福，陪大家一起熱情迎接新的一年。

屏東縣觀光協會提到，這次迎曙光活動精心設計了活動明信片，特別邀請屏東在地版畫創作家李映嬅刻製創作，以光芒萬丈的日出，伴隨雲彩變化與海面的波光流轉，眺望海上日出的場景，迎來新年的第一天；活動明信片可向飯店或民宿索取曙光明信片，填寫完個人姓名與電話後，要投入曙光郵局的摸彩箱，就有機會抽中住宿券等好禮。

另為因應湧現的人車潮，縣府及協會再次貼心推出便利且免費的會場接駁服務，從元旦凌晨3時30分起，將分別在鵝鑾鼻公園、風吹沙兩處停車場進行管制，遊客車輛可停兩端停車場，經接駁車上龍磐公園迎接曙光。

屏東縣政府交通旅遊處強調，屏東有多元文化族群、豐富生態、美食小吃琳瑯滿目，國境解封後，已摩拳擦掌與旅遊業者積極爭取，新的一年能將國內外更多觀光客帶到屏東來旅遊，跨年期間縣府持續推出「四重溪溫泉季」、「落山風藝術季」、「屏東燈節」等系列活動，無論什麼時候到屏東，一年四季都有不一樣的體驗感受。

以上相關活動資訊可至屏東縣政府文化處官網、屏東旅遊網及屏安曙光臉書等查詢，並歡迎下載「屏東go好玩」APP掌握第一手活動訊息。