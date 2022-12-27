隨著農曆新年即將到來，加上全台持續低溫特報，民眾趁機添購保暖冬衣與新年行頭，日曜天地OUTLET瞄準抗寒商機，集結六大名牌外套The North Face、Le coq sportif、Dickies、Kappa、Timberland、Hush puppies等上萬件禦寒外套，最低下殺1折起出清搶市！

日曜天地表示，天氣愈冷買氣愈熱，以12月來說，外套業績較去年同期大幅成長4成！看準寒冬外套搶購熱潮，日曜天地推出六大名牌外套出清1折起！

其中，Hush puppies於明年1月6日起推出品牌Family Sale年度出清活動，連帽鋪棉長版外套原價5,680元，期間特價只要880元，售完為止。

此外，The North Face恆防風防水透氣連帽外套，原價17,380元，下殺4折，特價6,952元；通勤族、機車族必備的Timberland三合一多口袋防水外套，原價9,900元，特價6,930元；Kappa防水防風短版鋪棉連帽外套，原價4,580元，特價5折2,290元。

除了多功能外套外，現場還有多款禦寒羽絨外套，例如le coq sportif連帽羽絨外套，原價6,290元，特價3,774元，3件再打5折；兼顧保暖及時尚的Dickies羽絨外套，原價8,980元，特價5,388元！

日曜天地自12月30日至明年1月16日，於6樓特賣會場舉辦「家電福利品出清會」，大型家電包括時下最夯的LG敲敲門冰箱現折1萬元起、聲寶4K聯網電視、奇美一對一變頻空調、Bosch洗碗機，以及三星、伊萊克斯等品牌外，還有雙人牌、西華等各式廚具，現場超過兩萬件商品，全面下殺3折起出清特賣。