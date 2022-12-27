年底大清倉 證交所董事會一口氣通過6家上市案 19:242022/12/27 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所上市案大清倉！證交所今（27）日召開2022年最後一次例行董事會，一口氣通過六家上市案。 這六家上市案包括：睿生光電、建德工業、長榮航太、雲豹能源、泓德能源及永道-KY等。若後續一切上市作業順利，預期明年上半年可望陸續上市掛牌。 證交所 審議通過雲豹能源創新板上市案 證交所 審議通過長榮航太股票上市案 證交所審議通過建德工業申請股票上市案 #長榮航太 #泓德能源 #建德工業 #雲豹能源 #睿生光電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲豹能源、泓德能源申請審核 創新板今年十家掛牌 恐難達標 04:102022/11/18 金融．稅務 金管會鬆綁助攻 創新板今年仍難達標 21:142022/11/17 財經 「綠能界波克夏」雲豹能源申請創新板 加入再生能源產業聚落 18:112022/11/15 財經 本業、轉投資穩健推進 和益前三季獲利逆勢躍進 19:062022/12/22 財經 證交所22日將審議長榮航太股票上市案 20:452022/11/18 財經 雲豹能源 本季營運攀高可期 04:102022/12/22 證券．權證 興櫃前十強洗牌 雲豹能源、星宇航空 雙響炮 04:102022/12/13 產業特刊 雲豹能源創新板上市案 明審議 04:102022/12/20 證券．權證 《證交所》長榮航太通過上市審議 17:312022/11/22 財經 《興櫃股》雲豹能源通過上市審議 07:372022/12/22 財經 《金融》創新板掛牌目標難達陣 金管會鬆綁規範助攻 08:082022/11/18 財經 睿生光電搶攻醫療 多元布局 04:102022/11/29 產業．科技 《證交所》長榮集團有望再添掛牌新兵 長榮航太11/22上市審議 15:182022/11/19 財經 《興櫃股》台灣醫療科技展 睿生光電將秀創新多元解決方案 15:092022/11/28 財經 泓德能源創新板上市案 今審議 04:102022/12/12 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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