證交所上市案大清倉！證交所今（27）日召開2022年最後一次例行董事會，一口氣通過六家上市案。

這六家上市案包括：睿生光電、建德工業、長榮航太、雲豹能源、泓德能源及永道-KY等。若後續一切上市作業順利，預期明年上半年可望陸續上市掛牌。