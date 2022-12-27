龍巖子公司宇錡建設所屬的台中寶山陵園榮獲主管機關評鑑為【優等】。（圖／業者提供）

龍巖（5530）今（27）日受邀參與兆豐證券法說會，說明近2年來推動數位創新服務奏效，及受惠於禮儀服務案件數量成長，截至11月，本年度營收較去年同期增加14.8％，達36.9億元，獲利表現持續成長。未來重點之一，為拼公益，持續推動偏鄉生命教育。

龍巖表示，今年是龍巖邁入30週年重要的里程碑，秉持突破與創新重新定位品牌發展，連續8屆榮獲公司治理評鑑為前5%之優良企業、五度榮獲天下公民小巨人獎及禮儀服務、殯葬設施評鑑優良等獎項肯定。

龍巖表示，龍巖發展企業的同時仍不忘初衷，持續投入社會公益推廣生命教育，連續2年資助位於雲林縣褒忠鄉的龍巖國小該校「低年級課後輔導班」經費，特別於聖誕節前夕12月23日率領龍巖志工隊同仁一前往龍巖國小與全校師生一同勁歌熱舞、吃披薩歡度聖誕，內勤同仁也發起募資購買100本生命繪本書籍，贈送給龍巖國小的小朋友們，鼓勵從小閱讀多元的讀物了解生命的意義。

龍巖表示，為配合資訊轉型及推動服務創新，龍巖結合實體及線上平台，創造更高服務價值。現階段24小時陵園線上祭拜及購物服務累計交易量已破千件，亦有超過15%之訂單於行動簽約系統成交，預計將帶動整體獲利水準提升。截至11月，本年度營收較去年同期增加14.8%，達36.9億元。

龍巖不斷自我突破與創新，2022年連續8屆榮獲公司治理評鑑為前5%之優良企業、五度榮獲天下公民小巨人獎外，更獲得台南市政府、新北市政府、苗栗縣政府、高雄市政府評鑑獲得【禮儀服務優等獎】，另外在殯葬設施的部分，龍巖高雄安泰陵園及子公司宇錡建設所屬的台中寶山陵園、嘉義嘉雲生命紀念館，皆榮獲主管機關評鑑為【優等】殯葬設施的肯定，尤以台中寶山陵園亦獲得推展【性別平等之優良業者】獎，落實ESG政策推動。

龍巖表示，未來計畫資本投入達將高達180億元，包含現有塔墓設施及禮儀場地改良升級、新生命建築建置以及南港辦公大樓興建開發案的投入，亦持續推動數位服務，以鞏固現有競爭優勢。

依據國發會推估資料，2060年我國65歲以上人口將較目前成長85%。現階段龍巖生前契約市占率已達76%，未來禮儀服務規模勢必隨市場持續擴張。再加上全球面臨疫情的影響，消費者憂患意識抬頭，對於「先準備很重要」之觀念提升，有助於生前契約商品的銷售。

龍巖多年來以實際行動落實企業社會責任與在地回饋，長年挹注資源照顧服務據點所在的各社區鄰里，並透過2001年成立的「龍巖社會福利慈善基金會」，提供『義助殮葬服務』協助獨居老人、清寒弱勢族群圓滿身後事，甚至投入社會重大救助的實際行動，推動『生命關懷』與『生命教育』為核心目標。