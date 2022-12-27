米可白今出席新戲記者會，表示過年很忙會在劇組度過。（粘耿豪攝）

章家瑄（左起）、伊正、黃姵嘉。（粘耿豪攝）

《再見之後》演員們出席開播記者會。（粘耿豪攝）

黃姵嘉、楊子儀、米可白今（27）日出席華視新戲《再見之後》記者會，楊子儀曾和小甜甜一起演出《雨後驕陽》，被問及小甜甜與教會風波，楊子儀表示小甜甜結婚生子後生活圈不一樣，《雨後驕陽》聚會她也因為要照顧小孩沒參加，2人已經很久沒有聯絡，「她受洗、教會紛爭，都是看新聞才知道。」

楊子儀信仰佛道教，平時在龍太宮服務，被問到宮廟是否也有「奉獻」？他說：「我自己佛道教，不太了解其他宗教的體系，我們宮廟很自由放任，你是自己對神明負責，不用對人負責」。」有問過神明姻緣何時來？他自豪說姻緣沒斷過且男女通吃，「之前讀男校，就有男生告白過，現在朋友的朋友、或是工作場合都有遇到，有想過收工要不要一起吃飯，但下戲就想回宮廟。」

工作不間斷的楊子儀認為約會還得擠出時間，很羨慕常和男友邱昊奇放閃的黃姵嘉，「她很會過生活，殺青後會留一大段時間找回自己，我需要這個時間。」《再見之後》先前因版權問題，延遲約半年終於要播出，戲中楊子儀跟黃姵嘉、張耀仁都有感情糾葛，若非要在2人之間做選擇，他毫不猶豫就選張耀仁，「記者會上我看到他的畫面還一度眼眶泛淚。」

楊子儀說有場和黃姵嘉對戲，黃姵嘉在開拍前已先看到角色情緒，2人排戲時只是大概討論要怎麼表演，沒想到一開拍，黃姵嘉直搗角色內心，挖出楊子儀的情緒，讓他立刻爆哭。而台語不輪轉的黃姵嘉笑說自己講台詞只能盡量，還要再三確認對手演員的最後一句台詞是什麼，才能順利接續演出，但她的感情戲不因講台語台詞卡卡，反而自然真誠，「我是用情感帶語言，不是用語言帶情感。」

和男友邱昊奇感情穩定，黃姵嘉說跨年、過年2人行程都滿檔，沒有特別計畫怎麼過，「過年我也要跑電影宣傳，連回家都有點困難。」而認愛小開男友8個月的米可白，被問及過年有沒有帶男友見家長？她傻笑回：「沒時間想這件事（但男友回家），這不重要啦，時機未成熟。」並表示過年可能只會休除夕和初一，其餘時間應該都在劇組拍戲度過。

奇幻愛情台語劇《再見之後》於2023年１月１日起，每周日公視台語台晚間８點，華視主頻晚間１０點首播。