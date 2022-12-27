韓國企劃財政部27日發佈，今年第三季韓國對外直接投資額166.1億美元，較去年同期減少5％。據政府分析，升息等國內外諸多不確定因素導致對外投資減少。
這是自2021年第一季（-22.8％）以來時隔六個季度，對外直接投資出現減少；季減14.8％。
從各行業來看，房地產投資驟減44.9％，降幅最大。投資減少最顯著的地區，分別是北美（-17.1％）和亞洲（-22.6％）。
韓國企劃財政部27日發佈，今年第三季韓國對外直接投資額166.1億美元，較去年同期減少5％。據政府分析，升息等國內外諸多不確定因素導致對外投資減少。
這是自2021年第一季（-22.8％）以來時隔六個季度，對外直接投資出現減少；季減14.8％。
從各行業來看，房地產投資驟減44.9％，降幅最大。投資減少最顯著的地區，分別是北美（-17.1％）和亞洲（-22.6％）。
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