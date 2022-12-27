楊佳穎、廖本智、陳家珮、江明鴻、高曼容等5位將選手將於2023年代表台灣摩琳之星出賽國際。（潘虹恩攝）

台灣摩琳之星台灣夫人選拔開跑，將於明年2月13日進行初選，選出的選手將代表出戰2023年國際賽事。摩琳文化協會27日於烏日臻愛花園飯店舉辦「拋繡球甄選台灣夫人代表」活動，為選拔揭開序幕，期盼以拋繡球為寓意，代表選拔的嚴謹程序，打破外界長期對於選美的印象。

摩琳文化協會執行長吳建宗說，古代拋繡球活動有1套嚴格的規矩，今日主題以拋繡球為寓意，代表摩琳之星的選拔有一定程序，參選者要先符合賽事條件資格，通過報名、海選、培訓、初賽、複賽、總決賽等程序取得代表權，讓大家看到選美不一樣的景象，不只是選手穿得漂漂亮亮、披彩帶、戴皇冠就結束。

吳建宗說，過去的選美文化上有時會出現物化女性的現象是協會不樂見的。他說，協會在舉辦選拔時，以傳承東方文化之美為宗旨，思考如何展現美德，而非顯現體態。同時希望參賽者「為立己，不為悅人」，現代很多女性因為家庭、工作忙碌，失去了女性的柔美，希望這個活動能重新讓女性展現出屬於東方女性獨特的典雅魅力。

吳建宗也說，協會有各式培訓及甄選課程涵蓋老、中、青、少，今日出席的健康美麗超級名模小姐楊佳穎、健康美麗超級名模先生廖本智、世界美顏小姐與亞洲小姐陳家珮、海洋國際先生江明鴻及魅力世界小姐與世界旅遊小姐高曼容等5位將選手將於2023年代表台灣摩琳之星出賽國際。

另，為了傳遞「讓世界看見台灣、讓台灣走向世界」的理念，摩琳文化協會2023年將在國內舉辦2場國際賽事，皆邀請逾30個國家選手到台灣參賽，包括明年6月登場的摩琳之星國際兒童、青少年賽事，以及明年10月登場的摩琳之星國際夫人賽事。