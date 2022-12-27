金門小三通專船登記今(27)日進入第3天，設立於金門縣政府大禮堂的「小三通復航專案辦公室」一早便湧入大批民眾至現場辦理手續，整天下來共有630人完成登記，加上前2天累計的1036人，總數已達1666人。縣府表示，現場登記作業到明(28)日下午5點為止，有意願搭乘小三通復航專船赴陸的金門籍民眾或陸配，請把握時間到現場登記，以利後續協調船班作業。

根據縣府統計，今天受理小三通搭船意願登記人數總共有630人。其中金門籍鄉親有509人(佔比80.8％)、陸配則有108人(佔比17.1％)、陸生3人(佔比0.5％)、其他（非縣籍之子女或配偶）10人(佔比1.6％)。

此外，今日也有不少民眾湧至移民署金門站聯合服務櫃檯辦理金馬證，近日累計辦證人數也已達336人，移民署提醒民眾，持有效期內的「護照」也可於小三通通關使用，民眾可先檢查護照的效期，不必急著到現場排隊辦證。

移民署金門服務站也指出，若有需辦理金馬證的民眾，應妥備之文件包括：申請人身分證正本、影本，兩年內拍攝之2寸白底大頭照（頭頂到下巴需3.2～3.6公分），未滿18歲民眾需監護人身分證正本、影本，代辦者請攜帶代辦人身分證正本、影本，請民眾特別注意。