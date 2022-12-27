欣陸投控（3703）27日舉行法說會；欣陸指出，前三季的營收及毛利率大幅成長使淨利創同期新高。在三大事業體維持充實的高業務存量下，預期今年營運可望衝高成長。

市場預估，欣陸投控三大事業體今年的營收及獲利都有顯著的成長，都將為今年營運創新高提供動能。

欣陸投控累計今年1至11月合併營收295.65億元，較去年同期成長24.4％。前三季稅後純益為26.45億元，每股盈餘3.21元，獲利創同期新高。

欣陸投控目前三大事業體中的營建工程工程存量760億元，是2021年營收的4.5倍；不動產開發營收存量145億元，是2021年營收的1.8倍；環境工程及水資源處理在手合約餘額361億元，是2021年營收的10.2倍。

今年營運大幅成長，欣陸投控認為，主要是環境工程及水資源處理事業（欣達環工）手中的安平再生水廠以及銅鑼科學園區污水處理廠之相關水務工程，成長最為突出。

在不動產開發事業（大陸建設），也因「琢豐」交屋而顯著成長。另外，營建工程事業（大陸工程）成長則主要來自民間建築工程專案貢獻。

對於未來營運展望，欣陸投控指出，捷運萬大線、桃園綠線、南港機廠社會住宅等營建工程事業主要專案進行中、不動產開發國內外成屋可售總金額約110億元可陸續認列入帳、鳳山溪放流水回收再利用及中壢污水下水道系統等多個水務專案未來幾年可貢獻，都可為未來2～5年營運加分。