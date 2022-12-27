華南銀行統籌主辦正隆公司新臺幣36億元聯貸案於12月27日完成簽約，聯貸資金將用於充實正隆布局全循環藍圖、科學減碳與淨零轉型等目標之中期營運資金。本案以新臺幣30億元推出，最終以36億元超額募集完成簽約，顯示銀行團對於正隆集團長期經營績效及未來前景，給予高度肯定與認同。

正隆成立迄今已超過一甲子，在秉持著「忠誠信實」的經營理念下，穩健發展，目前不僅是台灣規模最大工紙紙器製造商，更透過在大陸及越南設置生產基地的海外布局，成為國際性紙業集團，名列全球百大紙業。從傳統製紙起步的正隆，長期關注氣候變遷與國際永續趨勢，多年前即積極碳管理，近年來為因應全球碳中和趨勢，戮力推動「智紙4.0」低碳智紙轉型，藉由四大科學減碳路徑，從「近零製紙」邁向永續「淨零智紙」。目前每年貢獻減碳量達1,040萬噸，相當於2.67萬座大安森林公園吸附量，也是台灣目前唯一取得風力再生能源憑證且第一個導入產銷智能化的紙業公司。

此外，正隆除了於今年初入列加拿大Corporate Knights評選「2022全球前200大潔淨企業（2022 Clean200）」8月更獲頒第一屆「APSAA亞太永續行動獎－銀獎」的國際級獎項，同時也在今年10月攜手35家上下游產業供應鏈夥伴成立「正隆工業用紙產業碳中和聯盟」，並首度參與國際CDP氣候變遷問卷評比，超越同業取得領導等級「A-」，展現積極減碳變革能量，從業內到業外發揮產業影響力，助攻國家實踐2050年的碳中和願景。

華南銀行響應政府推動公股金融事業ESG倡議平台及綠色金融政策，近年獲「企業永續發展獎」、「循環經濟獎-投資獎」、「光鐸獎-優良金融服務獎」等獎項，並長期深耕聯貸市場，根據專業機構REFINITIV公布資料，今年前三季聯貸市場主辦行排名，華南銀行名列第三。

華銀指出，金融機構掌握龐大資金，扮演分配社會資源之角色，希望透過聯貸方式引領同業將授信資金導入與永續息息相關的綠色產業，華銀已主辦多筆ESG永續指標連結聯貸案，本次也將ESG的相關指標納入聯貸授信條件，鼓勵客戶積極達成ESG目標，以發揮綠色金融影響力，成為引導整體社會重視永續發展的關鍵力量。

未來華南銀行將持續秉持著信賴、熱誠、創新的經營理念，提供更多元且全方位的金融服務，協助企業提升競爭力，為環境、社會及企業永續發展貢獻力量。