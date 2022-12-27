「知本老爺X青澤聯名春節禮盒」每盒售價990元；12月30日前預訂享每盒890元優惠。(老爺酒店集團提供)

台南老爺行旅今年以禮盒致敬傳統，推出「祝好年」雙層年節禮盒，每盒售價1280元。(老爺酒店集團提供)

圖說 南港老爺行旅春節米餅禮盒包含黑米烏龍茶米餅3入、白米包種茶米餅3入。早鳥優惠價264元。(老爺酒店集團提供)

南港老爺行旅與台灣在地雞尾酒品牌「WAT」，推「微醺旅人禮盒」，售價688元。(老爺酒店集團提供)

隨著疫情趨緩，不少民眾年規劃年節拜訪親友，瞄準走春送禮需求，老爺酒店集團旗下台北老爺酒店、知本老爺酒店等5家飯店，推出13款春節禮盒，除人氣商品牛軋糖外，此次更加入台灣首位WBrC(世界咖啡沖煮大賽)冠軍Chad Wang的特色咖啡，以及橫掃國際的台灣在地雞尾酒品牌「WAT」商品，品項多元的兔年限定春節禮盒，每款售價300元至1580元不等，12月底前預訂最高再享88折優惠。

台北老爺邀WBrC冠軍 推新品巧酥跳跳糖

台北老爺酒店館內的伴手禮店「老爺烘焙坊」，此次禮盒特別與台灣首位WBrC冠軍Chad Wang合作，推出每盒售價1580元澎派豐富的「大吉大利禮盒」，內含招牌必買的牛軋糖、鳳梨酥及焦糖果仁塔，今年更特別增加「經典冠軍VWI濾泡咖啡」及新品「巧酥跳跳糖」；其中「巧酥跳跳糖」特選滑順濃郁的比利時巧克力作為基底，內層灑入跳跳糖，入口即能感受跳跳糖在舌尖躍動，口感新奇有趣，明年1月6日前預訂享大宗優惠折扣。

知本老爺X青澤聯名 春節禮盒復刻台東味

知本老爺酒店則與台東在地品牌「青澤CHINGZE」合作，將迷人的台東味復刻進傳統年節裡，新推「知本老爺X青澤聯名春節禮盒」每盒售價990元；內含1：1手工填餡的花生醬心蛋捲、酥脆富含扎實牛奶內餡的醬心起酥片、奶黃流心芋頭酥、芝麻肉鬆Q餅及經典土鳳梨結合重發酵茶香的紅烏龍土鳳梨酥等，12月30日前預訂每盒早鳥優惠價890元。

新竹老爺融入客家飲品 擂茶堅果酥老少咸宜

新竹老爺酒店則發揮創意，將新竹客家人用來招待貴賓的特色飲品「擂茶」與杏仁堅果結合，創作出層次豐富、鬆軟可口的「擂茶堅果酥」，再搭配老爺招牌牛軋糖，組合成大小朋友喜愛的「珍好·禮盒」，每盒售價860元。另有「焦糖堅果酥」可供搭配。

台南老爺行旅致敬經典 傳統年節點心「祝好年」

台南老爺行旅今年則向經典致敬，推出「祝好年」雙層年節禮盒，每盒售價1280元，內含5款在地特色商品，包括節慶最討喜和充滿祝福感的平安招財龜與賀年蛋捲、以鳳梨與冬瓜混合內餡運用漢餅手法製作的傳統風味鳳梨酥、還有大小朋友皆愛的鮪魚糖、楓糖夏威夷豆塔等，最後再加上老爺經典夏威夷果仁牛軋糖，每款商品既應景又甜入心。

南港老爺行旅茶香米餅300元 雞尾酒微醺禮盒夯

位於早期包種茶發源地的南港老爺行旅，則特別將桂花烏龍茶、文山包種茶的淡雅香，揉捻進台灣味十足的米餅中，推出「米香餅禮盒」，每盒售價300元，還有每盒售價688元的「喫茶旅人禮盒」。此外，今年另結合橫掃國際的台灣在地雞尾酒品牌「WAT」，推「微醺旅人禮盒」，內含老爺招牌牛軋糖、「WAT蜜蘋果氣泡雞尾酒」及「WAT凍檸茶氣泡雞尾酒」，貼心為有送禮需求的民眾提供不同年節組合，每盒售價688元，12月31日前預訂享最低88折優惠。

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