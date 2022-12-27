三總今公布「後新冠肺炎心復健整合門診」成果，圖為肺功能恢復訓練示範操作。（陳人齊攝）

三軍總醫院今日公布「後新冠肺炎心復健整合門診」監測成果，在517位康復者中發現，常見的症狀包含呼吸道症狀（89.3％）、疲倦（69％）、情緒或睡眠障礙（60.1％）及認知功能障礙（51.3％），其中持續性咳嗽大於8週的康復者，有接近半數具有過敏體質。

三總胸腔內科主治醫師劉佳鑫表示，在「後新冠肺炎心復健整合門診」中，胸腔內科採用六分鐘行走測試來評估康復者的運動耐受性，發現約有15％的康復者有運動低血氧的狀況，檢查後發現有肺部纖維化、心血管疾病病、肺栓塞等潛在疾病。

分析一年資料顯示，長新冠後遺症種類非常多樣，約有84％病人有氧功能缺損的情況，經過心肺測試後，透過門診來醫院接受訓練，結果呈現最大攝氧量及無氧閾值皆可獲得增加，復健醫學部物理治療科主任蔣尚霖透露，在醫院訓練組最大攝氧量增加，且醫院訓練組最大攝氧量人數進步百分比及進步幅度均較居家組進步大，所以醫院訓練及居家衛教管理均可有效改善心肺體適能，且來醫院訓練者效果更佳。

此外，三總也發現部分患者存在力弱症與前期肌少症的狀況，且無論男女或各年齡層皆有此情形，另外，經由骨密度的檢測發現，普遍高齡患者多存在骨質疏鬆尤其女性，許多年輕一輩的患者也存在骨質缺乏的情形，希望在疫情嚴峻下染疫康復者也能維持良好的運動習慣，提高生活品質以減少失能的風險。

三總院長王智弘表示，三總為每位患者量身訂做心肺復健計畫，陪伴共同戰勝新冠肺炎，而經一年多的努力，整合門診已服務超過1千3百餘人次，除減少多科就診時間與壓力，同時也減輕經濟負擔，且經過3個月追蹤治療，超過九成都能獲得改善，滿意度亦超過九成，未來將持續努力，徹底戰勝新冠肺炎。