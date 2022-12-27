桃園永豐雲豹職業籃球隊今日宣布，球團母公司雲豹能源發言人、也是球隊執行長張建偉除將暫行總經理職務外，公關長蔡沁瑜同時接手球團行銷公關事務，兩人將攜手強化球隊管理，並持續向外尋找合適的專業經理人，打造球隊成為一流勁旅。

雲豹能源目前為桃園永豐雲豹隊最大股東，在球隊前總經理蘇翊傑卸下職務轉任球員後，相關行政事務皆暫由張建偉負責，在12月18日主場賽事引發一連串爭議風波後，球隊盼借重蔡沁瑜在媒體公關的專才，以及和執行長張建偉在雲豹能源合作的默契，幫助球隊往更好的階段邁進。

張建偉被譽為是帶領魔獸霍華德進入台灣籃壇的推手，當初成立球隊也是秉持著用體育活動來凝聚人心、推動社會良善風氣為初衷，因此花了相當大的心力，網羅優秀人才，並請來蘇翊傑擔任球團總經理，蘇翊傑在短短時間內，迅速組職團隊，培養球隊戰力，奠定雲豹隊發展的基礎，無奈上個球季面對疫情，以及各種外界因素，球隊經營較為辛苦；今年因有霍華德加盟，聲勢翻轉，在歷經12月18日的風波後，球團進行人事調整，張建偉暫代總經理，親自帶領球團經營。

張建偉表示，今年桃園永豐雲豹隊簽下籃球超級巨星霍華德(Dwight Howard)，除希望能借助他的能力提升球隊戰績外，更希望藉此提振球隊能見度，讓外界更熟悉雲豹隊，不僅塑造球隊成為桃園在地認同感最高的籃球勁旅，也希望能藉此回饋球迷，為國內籃壇盡一份心力。