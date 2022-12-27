總統蔡英文今（27）日召開記者會，確定自2024年起，會將義務役期延長至一年，適用對象為民國94年後出生的役男。會中有媒體問到新竹市前市長林智堅論文抄襲事件，她是否要對全國發表歉意，蔡英文回應，等訴願結果出來再說。媒體人黃揚明訝異，她果然還活在小智戰清白的宇宙中。

原本打算參選桃園市長，而在九合一大選前辭去新竹市長的林智堅，遭人檢舉中華大學與台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，經兩校認定抄襲後遭撤銷學位，林智堅旋即也退出桃園市長競選，當時蔡英文還在民進黨中執會公開發言力挺他。

蔡英文今天在記者會時，有媒體詢問她，關於副總統賴清德日前曾稱「九合一大選」失利，論文抄襲是其中原因之一，蔡是否該跟全國人民和學術界道歉，她僅回應，跟這件事有關的人，目前都已經在訴訟、救濟、訴願，就讓救濟跟訴願來為社會解答這個問題。

媒體人黃揚明對於蔡英文這番言論相當訝異，直指她「果然活在小智戰清白的宇宙中。」不過他也提到，蔡英文願意給媒體提問「問到飽」，就要給予基本的肯定，就算大多數的問題都實問虛答，也沒關係，「只求下次不要再等745天。」