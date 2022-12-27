據知情人士表示，位於中國上海的特斯拉(Tesla) 超級工廠上週六暫停了汽車生產線，27日再把停產計劃延長至8天，預計要到明年1月2日才會恢復。

據《華爾街日報》報導，由於中國的工人和供應商面臨一波新冠感染浪潮，特斯拉上海工廠上周無預警停產。而在實行停產計劃之前，全球對特斯拉汽車的需求也在最近有所放緩。

按汽車產量計算，上海超級工廠是特斯拉電動車最大的工廠。特斯拉公司一直到上周六才告知上海的員工從當天開始停工，較公司原有的計劃提前了一天。一位知情人士說，雖然汽車製造商在農曆新年假期和夏季暫停部分生產線的工作並不罕見，但特斯拉歷來未曾在聖誕假日期間停止所有汽車生產。

知情人士說，特斯拉已經積累了足夠的庫存，停產不會影響其履行訂單的能力。今年夏天，特斯拉將上海工廠的年產能提高到了75萬輛以上。然而，他們表示，過去兩個月隨著中國的汽車市場陷入低迷，對特斯拉汽車的需求一直弱於預期。

報導指出，中國的特斯拉買家目前可以在4周內收到他們訂購的新車，而根據該公司網站的信息，今年9月份的等待交貨的時間最多，大約是現在的5倍。

特斯拉沒有回復記者的置評請求。周日該公司對中共旗下報紙《環球時報》表示，特斯拉計劃本周對其在上海的汽車生產線進行年度維修保養，工人們將在此期間休息，但是汽車生產線停產期間，生產充電樁的車間不會停工。