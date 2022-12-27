總統蔡英文辭去民進黨主席後，仍被質疑對民怨已讀不回。蔡英文今(27日)開記者會宣布兵役役期延至1年，並睽違745天首次開放媒體問到飽。有媒體問到延長役期是否對2023可能的攻台緩不濟急？蔡英文稱中國何時會對台有軍事行動，這是持續都在監控的，會本於評估跟所有的觀察，來做相應的軍事的準備，應該有足夠的時間作業。國防部長邱國正則強調，不管役期增加或維持原樣，一定秉持同樣原則按部就班做訓練。

台灣醒報記者呂翔禾問到：國安局長陳明通曾說，2023年中共可能以戰逼和，這個(延長役期)方案可能是94年後出生的役男才適用，是否會對中共日漸緊迫的攻台時程緩不濟急？「中國何時會對台有軍事行動，這是我們持續都在監控的。」蔡英文表示：同時我們也做各式各樣的評估，我們會本於我們的評估跟我們所有的觀察，來做相應的軍事的準備。

「所以我覺得你所提到的是不是...呃...你剛剛用的是什麼話？（呂：緩不濟急）」蔡英文說，「我覺得還好，我覺得我們應該有足夠的時間，來進行我們這一項的作業。」

同位記者也問國防部，7月裝甲564旅戰車砲塔系統曾因穩定性異常，導致役男殉職，未來延長兵役1年的方案，對義務役操作武器的危險性是否會有配套措施？「發生這種事的確很遺憾，我們軍方也都要再檢討。」邱國正表示：但我們已經得到一個結論，就是訓練一定是循序漸進的。當然我今天身為部長，不會說把責任推給我們基層幹部，但事實上經過檢討以後，的的確確我們有所疏失。

「而且這個訓練的步調，不會因為役期的改變，就有所加快或減緩。」邱國正強調：事實上訓練就是按部就班，以往的缺點，我們看在眼裡面，也把它列為一個案例。在以後各種訓練當中，都會做一個強化，很具體的強化，不會去推卸這個責任。