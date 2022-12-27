2023年中華高協國家隊員頒獎典禮，27日在台北市南京東路高協會址舉行，高協理事長王政松到場勉勵入選2023年國家隊的12位選手，在國際賽努力為國爭光。

中華高協本月9日經由選拔賽產生男、女各5名國家隊員，分別是男子陳季群、林士軒、郭時雨、陳佑宇、吳丞軒，女子洪阡瑋、陳俋儒、廖信淳、張婷諭、吳純葳，加上杭州亞運代表隊選拔賽男、女總冠軍蘇晉弘和黃亭瑄，共12人組成2023年國家隊，陣容中男、女各3人初次入選，老將、新人各半。

王政松指出，12名國家隊員均為一時之選、各有優點，但面對比賽時要發揮「不怕輸、不服輸」的精神，直指比賽冠軍，才能完成晉階，他補充：「黃亭瑄榮膺今年亞太球后，不僅獲得國光體育獎章，在明年全球女子五大職業高球賽，也拿到其中4場參賽權，可以跟當今最好的職業選手同場競技，更貼近高手觀察她們的長處，彌補自己的不足。」

王政松還特別鼓勵年僅14歲、初次獲選國家隊的洪阡瑋，以紐西蘭籍韓裔名將高寶璟（Lydia Ko），以及泰國阿塔雅（Atthaya Thitikul）為榜樣，在球場上發光發熱，「高寶璟15歲就拿冠軍，阿塔雅也是18、9歲就成為世界第一，都是學習的好榜樣。」

因新冠肺炎疫情取消或延宕三年的高球國際賽事，2023年起可望陸續恢復，中華高協為厚植國家隊員戰力並備戰杭州亞運，已規劃近20場國際賽及春、夏兩季海外移地訓練，包括台日韓對抗賽，台灣業餘錦標賽，台灣高球公開賽，美國青少年高球錦標賽，美國業餘高球錦標賽，精神盃業餘高球錦標賽，男、女世界盃隊際錦標賽，以及2023年第一仗澳洲業餘名人賽，由國家隊員蘇晉弘、陳季群、林士軒、洪阡瑋、陳俋儒、廖信淳等6人代表參賽。