一名女網友日前發現男友常偷偷使用手機，好奇之下偷翻對方手機，發現一個類似銀行帳戶的特殊APP，後來又發現2人共同存入的結婚基金帳戶，裡頭的錢全被領光，質問男友之下，對方雖承認在玩虛擬貨幣，但稱都有獲利，將會連本帶利放回帳戶，甚至惱羞成怒反罵女友不尊重他的隱私。

該女網友在PTT發文，她與男友有一個帳戶，2人每月會存6千元作結婚基金，男友平時保管帳戶，她有網銀密碼，日前她發現男友把手機銀幕拿得斜斜的，但打字的頻率又不像是與他人聊天，某次她趁對方洗澡時偷翻手機，發現一個類似銀行帳戶的APP，她又去察看結婚基金的帳戶，果然發現錢都被領出了。

女網友發偷翻男友手機發現一個類似銀行帳戶的APP，後來又發現2人共同存入的結婚基金帳戶，裡頭的錢全被領光，男友才承認在玩虛擬貨幣。（翻攝自PTT）

該女網友後來質問男友，對方一度辯解是拿去還學貸，她直接戳破是在玩虛擬貨幣，男友還腦羞成罵她偷看手機，不尊重彼此隱私，她說重點是男友動用2人共同帳戶卻沒告知，她才感到不受尊重，男友仍繼續辯說玩虛擬貨幣有獲利，之後就會連本帶利放回帳戶；最後男友確實把錢放回去，但持續與她冷戰。

其他網友留言「今天拿基金，明天拿地契，建議分」、「他結婚後也會這樣，妳要評估是否能接受」、「就偷錢還見笑轉生氣啊，這種妳不分等著被騙光嗎」、「沒發現不就等著輸到脫褲，玩這種東西風險不低」、「賺了又怎樣？跟本沒在尊重你」、「這種不行欸，以後難道結婚也是他房子想拿去抵押就抵押？」