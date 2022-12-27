新北市三峽區北大國小日前發生遛鳥俠闖入校園騷擾女教師的教安事件，然而校方的危機處理方式挨批態度消極，不僅當下未報警處理，受害女教師更是在事發近4個小時後，才獨自到轄區派出所報案；新北市議員江怡臻透露自己過去也曾遭露鳥俠騷擾，要求校方必須非常重視校安問題，新北市議員卓冠廷也批校方讓受害女教師獨自報警，「害怕心情可想而知」，作法應再改進。

新北市議員江怡臻指出，該事曝光後，有家長陳情希望能更注重校安問題，包括學校附近有很多施工地點，交通動線複雜；她透露，自己過去也曾在校園附近遇到露鳥俠，當下心情非常害怕、不知所措，而校方這次面臨相關事件，不管是針對女老師還是校安相關的程序，都要即時且做到位。

江怡臻強調，孩童在國小階段漸漸邁向青春期，心智也逐漸發展成熟，如果日後再次發生露鳥俠侵入校園，必定會對他們、尤其是女童造成難以抹滅心理陰影，校方在校安部分需要多做加強，「校方需非常重視這件事」。

新北市議員卓冠廷則表示，學校處理方式應該可以更積極、更有同理心，遇到類似事情老師和學生安全尤為重要，今次被害女教師獨自一人去報警，害怕心情可想而知，學校作法應該再改進。