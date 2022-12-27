女星小甜甜（張可昀）疑因在記者會模糊焦點惹藝起發光教會牧師宋逸民不滿，事後小甜甜退出教會，隨之冒出多名爆料指控教會與宋逸民，教會先是澄清沒有換角，指出小甜甜生活上有狀況，讓金剛忍不住為好友聲援，主持人蔡康永也在留言處罕見發聲。

藝起發光教會稱小甜甜私生活有狀況，令藝人金剛不滿，寫下959字捍衛小甜甜，這篇貼文引來退出教會的阿Ben、徐小可留言：「私下真心的交情是不用演的」，購物專家張維尼力挺表示全家人都被踢出教會，「哥，我也是過來人，安慰甜甜⋯告訴她，不會是一個人的⋯」，主持人蔡康永則用私人帳號留言：「金剛兄，好樣的」。

主持人蔡康永在金剛貼文底下罕見力挺。（圖／截圖自金剛facebook）

事實上蔡康永很少直接力挺他人，過去大S與汪小菲的風波中，蔡康永保持沉默，在活動上被問到才委婉表示：「大家都是大人，為自己的人生做抉擇，旁邊替她擔心的很多人都懷抱善意，但當事人有很多斟酌的部分，我對她們都是祝福，她們都很堅強的面對，如果她們來到展覽找到開懷的一句話，我會很開心有服務到她們。」

而先前理科太太的賣課風波，蔡康永身為好友，僅在理科太太宣布不販售的貼文底下留言：「天空晴朗」，高EQ表達支持又不至於令網友反感，此次罕見力挺金剛言論，獲得許多網友支持。