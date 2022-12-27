中租控股前11月合併稅後純益253.6億元較去年同期成長27％，獲利再創歷史新高，但因大陸封控，來自大陸盈餘成長率卻只有4％、創歷史新低，呈現相當大反差。法人認為，大陸在明年元月邊境解封後，有助中租控股大陸營運再成長。

中租前11月以營運地區別來看，台灣地區、大陸及東協地區，累計獲利分別較去年成長24％，4％及21％。而以去年中租控股合併稅後純益為新台幣216.4億元，較2020年成長28％ ，每股稅後純益（EPS）新台幣14.80元，以地區別來看，台灣、大陸及東協，獲利增長分別為26％、45％及68％。因此，今年前11月來自大陸盈餘成長率明顯低於台灣及東協，而且也創下大陸地區盈餘成長的歷史新低。

對於中租控股旗下大陸公司盈餘低成長率，法人表示，主要有二原因，原因一是基期過高；原因二是和4月份以來，大陸各地區持續不停的封控以及大陸經濟下滑有明顯關係。

中租控股在11月法說會即提到，對於大陸地區應收帳成長率10％不變，也會努力去達標。不過，目前再詢問中租控股「大陸今年預估目標可以達標嗎？」中租控股表示，「由於正在作年底結算中，尚無法對外揭露。」

在大陸解封以及自明年元月取消入境隔離之後，中租控股明年是否會恢原有雙位數成長目標？中租控股表示，「以中租的文化，只要市場有機會，即追求高目標成長，唯當地疫情解封及大環境情況，都仍須持續觀察。」

儘管中租控股回覆相當保守，因大陸取消入境隔離的訊息，已讓中租-KY（5871）股價明顯走揚，27日終場上漲4元，以219.5元作收。法人認為，大陸全面解封後將有助於經濟恢復正常運作，對中租大陸業務及股價絕對是正向。