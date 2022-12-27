這樣的家庭真的讓人看了瞠目結舌！一名結婚10多年的人妻表示，曾在婚前親眼目睹老公和弟媳不正常的肢體互動，和婆婆告密後，得到的答案竟是「再給一次機會」，讓人詫異的是，這段不倫戀就這樣維持好多年，誇張的行為引發網友討論。

「我常說我自己也是個奇葩，才會嫁到這奇葩家庭」，原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，自己先有後婚已過了10多年，婚前曾不小心撞見老公抱著親弟弟的老婆上下其手，雙手甚至強行越過內衣、內褲的阻礙，但女方卻沒有明顯反抗，而這番景象雖不是抓姦在床，也讓原PO著實受到驚嚇。

原PO餘悸猶存地說：「會驚嚇是因爲你弟的老婆很老欸…怎樣都不該玩自家人吧？」原PO回過神後瞬間暴怒，並向婆婆告狀，沒想到婆婆早就知情，還希望她能「再給一次機會」，後來原PO才知道，這種誇張的舉動不是第一次發生，但全家上下只有小叔不知情，「他把老婆當寶，誰知他老婆是個婊」。

根據原PO多年來的觀察，認為一個銅板敲不響，男女都有極大的問題，而婆家雖然都很害怕她揭穿這段不倫戀，但她卻說：「我沒那麽壞…但也不是多善良的人」，並透露自己目前已和老公分居，眼不見為淨。

貼文曝光後，讓許多網友看傻了眼，紛紛留言，「這樣的家庭也能在一起10年真的奇葩」、「好噁，你還敢共用」、「這樣還要嫁到底是有多愛」、「婚前就發現了還要嫁？你更奇葩」、「就妳最奇葩，好像別人的故事一樣」、「新8點檔的劇本可以這樣編劇了」。

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