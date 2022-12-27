台北市立委補選針對「核二、核三廠延役」議題攻防，牽動供電問題。根據《品觀點民調中心》最新國家能源民調顯示，有高達近6成5民眾對現有能源政策沒信心，憂心會有缺電危機；假設台灣發生缺電，近4成8民眾明確表示將影響其2024年投票意願。而在如果綠電發展不順，安全無虞前提下，也有近6成4民眾同意恢復核電。

這份民調是品觀點是於12月14日至16日，成功電訪1073份民眾的結果，抽樣誤差正負3個百分點。

該民調顯示，依照現政府推動的能源政策，有64.5％受訪者擔心未來有缺電危機，僅31.3％表示不擔心。進一步交叉分析，宜蘭縣、苗栗縣有8成以上民眾擔心，比例最高；同時，民眾黨與國民黨的支持者，比例也是最高。

至於缺電會不會影響2024年的投票意向？品觀點民調中，有47.9％受訪者表示會影響，4成則表示不影響，12％回答不知道最少。交叉分析，住桃竹苗地區、年齡20-39歲、大學以上學歷、認同民眾黨民眾者，認為缺電影響投票意願比例較高。反之，住雲嘉南地區、40-49歲、認同民進黨民眾，不影響比例就較高，有明顯地區、年齡、政黨認同因素。

該民調中心最後詢問，如果綠能發展不順，在安全無虞的前提下，民眾是否同意恢復核電？此時有高達63.7％受訪者回答同意，僅22.1％不支持。