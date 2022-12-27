2022年台北城市盃青少年棒球錦標賽27日展開單淘汰複賽，衛冕軍台北長安國中靠著吳家宇單場3支3、3分打點，以5比0擊退高雄前金國中，揮軍四強，繼續朝衛冕之路邁進。

長安林鈞瑋首局就敲出二壘安打，第四棒吳家宇隨後安打將隊友送回本壘，也成為勝利打點。吳家宇全場3支3、3分打點，加上先發投手鄭品紳完封7局、飆6K，晉級準決賽。

總教練鄭凱名表示今年中心打線進步很多，吳家宇更是重中之重，「我們是上屆冠軍，這次來衛冕其實有點壓力，四強目標已經達成，希望繼續把好成績留在台北市。」

吳家宇在國小時期就展現實力，現在的傳球、打擊力道已經連父親都不敢跟他打球，賽後他先謙虛地說：「今天3支安打都有點運氣，可能球會找洞鑽吧。」隨後卻跟教練炫耀自己打3支安打，讓教練哭笑不得。

其實吳家宇自認最近狀況不好，「體能沒問題，也沒有受傷，就是抓不到感覺，連打T（T座，倒T字形狀的練習道具）都會揮空，傻眼欸！」昨天傍晚比完賽後，他主動加練2個小時，今天也提早找學弟練球，果然收到成效。

從小就視樂天桃猿球星陳俊秀為目標的吳家宇，目前的成長歷程也跟偶像一樣從捕手轉戰一壘手，不過看著陳俊秀陷入低潮，他倒是「逆鼓勵」這位球星大前輩，展現超齡的一面，「每個人都有狀況不好的時候，希望能跟前輩一起加油！」

至於花蓮三民國中則是運氣欠佳，3次雙殺斷送逆轉機會，以3比4惜敗台中中山國中，無緣晉級。花蓮三民此役做足準備，先發投手王翾祈第1局被連敲2支安打，總教練張志強就換上何樺中繼，稍微止住失血，最後他「完投」6局，送5K丟4分，表現可圈可點。

雖然三民全場敲出7支安打，比台中中山的4支還多，但最後3局都發生雙殺打或雙殺守備，包括吳丞顥打的再見雙殺，更別說對手美技守備連連，飲恨敗北。總教練張志強說：「有聞到逆轉的味道，但機會都沒把握住，平常擅長打飛球的打者也沒有正常發揮，可能我們高張力的比賽經驗太少了。」

何樺今年升上國三，最快球速已超過130公里，今天上午的複賽還對宜蘭三星國中敲出陽春炮，投打俱佳，「教練賽前就要我準備，有狀況隨時會上去中繼，所以今天狀況還不錯，可惜後面控球失準，隊友已經很努力了，會繼續鼓勵他們。」

台北城市盃28日將進行最後四強賽與決賽，上午8時在新生公園棒球場「桃園內戰」新明國中對仁和國中、觀山D球場是中山挑戰衛冕軍長安，11時回到新生公園棒球場展開季軍戰與冠軍戰。