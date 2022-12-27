「2022毛寶貝幸福耶誕趴-特殊寵物Runway秀」活動在板橋車站站前廣場舉行，現場有多隻象龜在圍欄內漫步。（姚志平攝）

在「2022毛寶貝幸福耶誕趴-特殊寵物Runway秀」活動中，小朋友好奇地與鸚鵡互動。（姚志平攝）

在「2022毛寶貝幸福耶誕趴-特殊寵物Runway秀」活動中，不少飼主趁著好天氣帶著毛寶貝出遊。（姚志平攝）

在「2022毛寶貝幸福耶誕趴-特殊寵物Runway秀」活動中，民眾拿出手機拍下平常難得一見的白化球蟒。（姚志平攝）

在「2022毛寶貝幸福耶誕趴-特殊寵物Runway秀」活動中，剛注射完晶片的貓咪可愛地等候描確認。（姚志平攝）

在「2022毛寶貝幸福耶誕趴-特殊寵物Runway秀」活動中，飼主帶著鸚鵡在攤位前挑著聖誕禮物。（姚志平攝）

「2022毛寶貝幸福耶誕趴-特殊寵物Runway秀」活動在板橋車站站前廣場舉行，合奏團音樂家裝扮成各式動物演奏音樂。（姚志平攝）

在「2022毛寶貝幸福耶誕趴-特殊寵物Runway秀」活動中，可愛的寵物犬、龜、蛇、鳥、鼠在台上與飼主大合影。（姚志平攝）

在「2022毛寶貝幸福耶誕趴-特殊寵物Runway秀」活動中，新北市長侯友宜與各種寵物熱情互動。（姚志平攝）

在「2022毛寶貝幸福耶誕趴-特殊寵物Runway秀」活動中，新北市長侯友宜（中）與上台走秀的寵物及飼主合影。（姚志平攝）

新北市政府動保處日前在板橋車站站前廣場舉辦「2022毛寶貝幸福耶誕趴-特殊寵物Runway秀」活動，現場除了可愛犬貓之外，還有鳥、兔、蛇、龜飼主上台秀出自家萌寵，市長候友宜亦參與特殊寵物舞台走秀，向民眾宣導「懂牠再養牠，終養不棄養」，和大家共度歡樂耶誕節。

今年寵物趴非常熱鬧有趣，首次邀請特殊寵物逗陣參加，站前廣場草地上有巨大象龜、寵物鳥及寵物兔區讓民眾和動物們互動，還有寵物耶誕市集提供寵物飼料、用品，及鸚鵡造型綸匙圈、水壺等文創商品讓民眾選購。除了有動物之家可愛犬貓認養、犬貓晶片及狂犬病疫苗免費注射服務，今年還有寵物兔義診區，為兔子進行免費健康檢查及諮詢；細心檢查寵物兔牙齒、皮膚及進行腸胃道觸診，讓飼主可以更了解自家寵物身體狀況。

因應兔年即將到來，特地邀請社團法人台灣愛兔協會及台灣流浪兔保護協會到活動會場設攤，宣導飼養基礎知識及生命教育；例如兔子主食是牧草及專用飼料，而不是胡蘿蔔，並需要隨時給予飲水才可確保健康。 除了寵物兔外，現場還有寵物龜、蛇、鳥、鼠飼養知識指引供民眾閱覽。例如龜、蛇屬於外溫動物，天冷需要紅外線保溫燈維持正常生理機能；鸚鵡愛用嘴巴咬東西，需要與人互動或放置玩具在籠內讓牠玩耍避免傷害自己。活動攤位多元並具有教育意義，親子一起度過特別的動物耶誕派對之餘，也獲得正確寵物飼養知識。

舞台活動也同樣精彩，市長侯友宜從雪橇中拿出專屬禮物給鳥、兔、蛇、龜等動物，同時宣導飼養特殊寵物需要先了解牠再來飼養，才能確保動物福祉。合奏團音樂家裝扮成各式動物演奏音樂，悠揚樂聲吸引觀眾目光，動保處型男獸醫師多才多藝，帶來歌唱音樂演出，讓民眾享受與眾不同音樂饗宴，現場還有寵物好禮大摸彩活動，增長飼養知識同時也可獲得好禮回家。

市長侯友宜表示，新北市是友善動物城市，每種動物身心健康都應該被重視，飼養寵物之前要做好評估，先了解習性，布置好環境再養牠，養了以後要落實飼主責任，生病帶牠看醫生，並且養牠一輩子，「懂牠再養她，終養不棄養」，也歡迎民眾平時可以到8個動物之家認養毛寶貝，讓每種動物在新北市都能放心安居。