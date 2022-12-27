產險業者真的賠到心碎。金管會27日公布最新統計，到本月26日為止，僅產險業承保的防疫險，今年累計已理賠402.4萬件，理賠金額1,653億元，而產、壽險都有疫苗險累計理賠也在近一周破百萬件，累計理賠金額418.82億元，廣義防疫保單合計理賠已近2,072億元，近一周正式破2千億元大關。

保險局副局長林志憲亦表示，目前為止六家產險公司已完成885億元的現金增資，即和泰產險增資260億元，新安東京海上產險則有200億元，中信產險155億元，富邦產險150億元，國泰世紀產險100億元，及兆豐產險20億元，國泰產年底前會再增資100億元，合計今年產險業現增將達985億元，創歷史新高。

防疫險近一周增加15萬件的理賠，單周理賠金額69.58億元，但累計理賠件數逾402萬件，已占今年新承保總件數82.4％，累計理賠1,653億元，則是今年已收保費45.5億元的36倍。

理賠施打疫苗後仍確診、重症住院的疫苗險，單周再增2.8萬件理賠，理賠金額單周是11.74億元，累計理賠100.55萬件，理賠金額累計則有418.82億元，是今年已收保費10億元的41倍。

產險業者收取的保費根本不夠賠，還不錯要花的人力物力及經營成本，年底前各家公司增資金額紛紛到帳，加速處理理賠案，近一周廣義防疫險理賠81.3億元，12月以來賠逾350億元。