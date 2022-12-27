「殯葬龍頭」龍巖（5530）神操盤！操作護國神山台積電（2330）的投資效益驚人，今（27）日公告，持股兩年半多的台積電（2330），近一年陸續處分達835張，交易價格達4.18億元，每股平均交易價格達500.78元，處分利益達1.17億元，將會認列在股東權益項下的其他權益，並直接轉為保留盈餘，而不會反應在損益表的稅後純益上。目前龍巖還持續台積電股票，還有1,061張。

今天下午龍巖公告，累計近一年來陸續處分台積電股票達835張，每股平均交易價格達500.78元，合計處分金額共4.18億元，處分利益達1.17億元。

龍巖表示，此次處分台積電股票的已實現利益，會由股東權益項下之其他權益直接轉為保留盈餘，而不會反應在損益表上，因此不致影響本期損益。

至於為何會處分台積電，龍巖則表示，主要是因為年底將屆，先行在適當時機獲利了結。

龍巖此次操盤台積電的投資績效，相當亮眼。當時進場買下台積電股票時，主要是因為2019年底才密集的出清掉彰銀股票，全面退出彰銀，因此手中回收近90億元的資金，握有豐沛的現金，著手進場台股物色適當標的，進行長線布局。

當時2020年3月，龍巖相中台積電有獲利穩定成長，產業前景又有發展的潛力，豪砸3.08億元，吃下1,121張，當時每股取得成本，平均僅275.10元。

今天龍巖公告處分835張，獲利1.17億元先行下車之後，目前還持有台積電1,061張，投資金額約3.82億餘元，持股比例約0.004％。