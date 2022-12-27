王必勝分享統計圖表，顯示近一週的重複感染比率上升到5%。（圖／翻攝王必勝臉書）

新冠疫情回升，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今晚表示，我國Omicron第三波疫情已經開始，且上升速度快，提醒民眾年末做好個人防疫，參加大型活動應全程戴口罩，尾牙非用餐時也戴上口罩，減少染疫風險。

王必勝今（27）日晚間在臉書發文指出，今天本土確診人數24427，比上週同天上升43%，近一週的重複感染比率也上升到5%，觀察近期疫情趨勢，認定「Omicron第三波疫情已經開始，而且上升速度很快」。

王必勝提醒，民眾參加大型活動建議全程戴口罩，餐會、尾牙建議非用餐時還是儘量戴上口罩，另外長者、幼兒避免參加群聚的活動。若有相關症狀可做快篩確認，並儘量在家中休息，也強調符合資格的民眾可接種疫苗，以增加保護力。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，本土連續７天確診數都比上周同期還要多，全國包含北、中、南部增幅都在3~5成之間，推測與前一波寒流且耶誕假期人流增加有關，建議參加跨年活動要多留意。

根據指揮中心統計，國內目前重複感染率為5%，上周耶誕假期，自12月18日～12月24日，單周重複感染者就有5976例。2022年至12月24日止，全國累計重複感染97037例。