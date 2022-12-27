正在卸貨的貨車在「升降尾門」，新北市土城一名女騎士不慎撞到尾門「頸部斷裂死亡」。

新北土城一名懷有身孕的29歲女騎士昨（26）在路上因不明原因撞上正在卸貨的貨車升降尾門，該門板高度因剛好在她脖子處，導致她頸部斷裂慘死；死者母親崩潰表示，女兒還有一個2歲孩子，除了正職外，下班還會跑外送，當時女兒是去探望阿公，準備騎回上班場所慶祝升職，怎料卻發生憾事。

據《ETtoday新聞雲》報導，死者母親表示女兒平常在比薩店上班，下班後會與丈夫一同跑外送，夫妻倆有一個2歲孩子，女兒最近才又懷上第二胎，且剛考過升職考試，將成為店經理；當時女兒是騎車探望生病的阿公，準備回程去店裡與同事慶祝升職，卻因不明原因撞上橫在半空的液壓尾門板，當場斃命。

死者母親表示，當下接到電話到車禍現場時，發現整輛機車已經卡進尾門下方，她就知道都來不及了，當時女兒機車上載了許多物品，疑似是要閃過路中一個三角錐，才會撞上貨車，希望警方能查出肇事的真正原因。而肇事的貨車公司則說會全力配合家屬處理後事。

事發在新北土城26日下午2時許，該名29歲黃姓女騎士騎車行經明德路一段往延吉街方向，當時路邊一輛正在卸貨的貨車在升降尾門，女騎士不慎撞到尾門後，因門板高度剛好在「脖子位置」，導致她頸部斷裂，當場死亡，肇事的28歲貨車司機供稱當時在卸貨，沒注意事發過程，目前被依過失致死罪送辦。