總統蔡英文辭去民進黨主席後，仍被質疑對民怨已讀不回。蔡英文今(27日)開記者會宣布兵役役期延至1年，並睽違745天首次開放媒體問到飽。名嘴張禹宣直酸，比起當兵，聽蔡英文打馬虎才是真正在浪費時間，當蔡英文自以為幽默地說「改天再問、又不是沒機會」，記者當然會怕，因為上一次被騙以為還有機會時，已經是2年前。

「睽違745天的總統府記者會亮點：1.蔡英文：近戰格鬥取代刺槍術」，張禹宣質疑，烏俄戰爭以大陸做為戰場，都難以有近戰格鬥的可能，腹地與縱深遠遠不及的海島的台灣，一旦敵軍登陸就退無可退，請問近戰格鬥面對飛彈、無人機、轟炸機來襲時有何用處？難不成真要灘岸殲敵拳打腳踢？建議國軍可找馬保國來傳授閃電五連鞭。蔡英文可能不了解，照稿念，比較離譜的是國防部這些高官，怎麼敢推出這種政策。

直播》躲了745天 蔡英文開放媒體提問現場最新

張禹宣談到，2.蔡英文回答記者詢問745天未受訪，竟說「可是我常常對著媒體講話啊，只是沒有機會讓媒體問問題」，他吐嘈說，蔡英文一堆「鵝鵝鵝」就已經說明一切了，受訪跟蔡總統單方面談話，唯一的差別就是記者手上是否有麥克風，是否能夠發聲，群聚從來都不是理由。一國的元首只有對於自己的施政無法及時的辯護，甚至招架輿論的抨擊，才會需要做功課、讀稿機。

至於3.記者不斷詢問內閣改組，蘇貞昌怒敲一波麥克風，張禹宣只有一句評論：「在那邊叫什麼。」

「4.蔡英文曾替林智堅論文背書，是否道歉？蔡英文：相關人已經進行救濟訴願，讓它為社會解答。」張禹宣直言，重點不是回答，而是蔡英文整個臉垮掉跟下個問題立刻眉開眼笑的反差，這恰恰說明了蔡英文不願也不敢接受訪問的原因。

「5.賴副總統當總統接班人是否支持？蔡英文：我覺得他是啊！」張禹宣吐嘈，當蔡英文轉頭望向賴清德，表達「你要不要來講的意思」，賴清德則再度把「請」的手勢比向蔡英文，示意您來回答，是的大家都很熟悉，最熟悉的莫過於一句話「請蔡總統呼籲網軍停止攻擊我」。